Зірка з 90-х Наталія Ветлицька не вразила своїм поверненням

Про це пишуть "Дні.Ру"

Нагадаємо, що зірка 90-х Наталія Ветлицька повернулася на сцену після майже 30-річної перерви. Співачка вирішила виступити на концерті, який був присвячений 50-річчю її колишнього коханого Дмитра Малікова.

Колись артистка вважалася однією з найбільш модних зірок російської естради. Її вважали зразком стилю. Потім співачка і танцівниця зайнялася особистим життям, народила доньку і переїхала до Іспанії. Періодично співачка у себе в блозі виступала з критикою політики РФ. Проте через якийсь час Наталія видалила всі компрометуючі пости в "Фейсбук" і заявила про повернення.

Однак її виступ на ювілеї Малікова викликал масу питань. 55-річна Наталія повернулася на публіку з незвичайною зачіскою і рожевими волоссям і сукні, що підкреслювала струнку фігуру. Багато глядачів залишилися розчаровані не стільки зовнішністю співачки, скільки співом під фонограму.

Розкритикував виступ зірки 90-х і музичний критик Сергій Сосєдов. "Так, досить провінційне видовище. Фонограма жахлива, голосу немає зовсім, харизми і динаміки у виконанні. За непропорційно слабкого співу занадто багато жестикуляції і викрутасів", – цитує експерта сайт "Комсомольская правда".

Нагадаємо, співачка Ветлицька приголомшила визнанням про дочки.

Як Politeka повідомляла, що повернення Ветлицькою обернулося фіаско, фанати жорстко рознесли зірку: "Гроші закінчилися..."

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