Звезда Наталья Ветлицкая спустя много лет вернулась в российский шоу-бизнес

Как передает Politeka.net, об этом певица написала в своем Instagram ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Наталья Ветлицкая откровенно призналась своих поклонникам, что триумфальное возвращение на сцену далось ей непросто.

Как известно, первой площадкой для любимицы 90-х стал концерт, посвященный 50-летию Дмитрия Маликова, на котором Наталья Ветлицкая исполнила старый хит «Душа».

«Было совсем не просто, если сказать мягко…. По сути это, как с нуля все построить, но только уже в новых незнакомых условиях», — рассказала Ветлицкая в Instagram.

Звезда 90-ых также заявила, что сильно утомлена и, единственное, что ей может помочь – это горячая ванна. При этом Наталья Ветлицкая не забыла поблагодарить своих поклонников за моральную поддержку и аплодисменты после возвращения на большую сцену.

"Так же хочу поблагодарить всех Светлячков, присутствующих здесь и бывших вчера на концерте, за добрые слова, аплодисменты и моральную поддержку, вы тоже оказали мне неоценимую помощь. Отдельное спасибо симпатичному незнакомцу за вчерашний удивительный букет чёрных калл", - подчеркнула певица.

Подытоживая, Наталья Ветлицкая напомнила российским журналистам, что на сцене она не появлялась не 25 лет, а 13. Более того, в Испанию она переехала лишь в 2013 году, а не в 2005, как ранее писали росСМИ.

"Денежки кончились! И снова запела птичка!", "Пусть едет обратно! Предатель", "Умница,красавица,приятно видеть,слышать. Бог в помощь,мы ждем!", "Красотка Наталья, я рада, что она вернулась)", " Вы прекрасны и ваш магнетизм с годами только усилился! Вы все та же недосягаемая тайна и мечта", - отреагировали на возвращение поклонники в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Наталья Ветлицкая ошарашила признанием о детях. Артистка призналась, что долго боялась завести ребенка, более того, даже не хотела.

По словам певицы, материнство не сделало ее счастливой, так как теперь она постоянно чувствует тревогу.

Отметим, у артистки подрастает 15-летняя дочь Ульяна, которую та родила в 40 лет. Звезда рожала во Франции, а затем переехала вместе с малышкой в Испанию - в городок Дения, где редко бывают туристы. Певица рассказала, что вынуждена была уехать за границу из-за слабого здоровья дочери. К слову, кто отец ребенка, звезда скрывает.

Также мы рассказывали, что Наталья Ветлицкая триумфально вернулась в шоу-бизнес. Певица решила выступить на концерте, который был посвящен 50-летию ее бывшего возлюбленного Дмитрия Маликова.

Как известно, в конце 80-х Наталья Ветлицкая и Дмитрий Маликов встречались около трех лет.

Певец был влюблён в диву и даже посвятил ей песню «Душа». Отец Маликова ветреную блондинку не очень принимал. Да и сама Наталья, будучи на пике популярности, как говорят, любила зажечь.

На концерте Наталья Ветлицкая спела песню "Душа" и призналась Дмитрию Маликову в своих чувствах, но певец был сдержан в эмоциях.

Напомним, певица Ветлицкая ошарашила признанием о дочери.

Как Politeka сообщала, что 49-летний Маликов заявил об еще одном ребенке: «уже давно дедушка».

Также Politeka писала, Ветлицкая спустя почти 30 лет вышла на сцену и ошарашила признанием.