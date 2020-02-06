Звезда из 90-х Наталья Ветлицкая не впечатлила своим возвращением

Об этом пишут "Дни.Ру"

Напомним, что звезда 90-х Наталья Ветлицкая вернулась на сцену после почти 30-летнего перерыва. Певица решила выступить на концерте, который был посвящен 50-летию ее бывшего возлюбленного Дмитрия Маликова.

Когда-то артистка считалась одной из самых модных звезд российской эстрады. Ее считали образцом стиля. Затем певица и танцовщица занялась личной жизнью, родила дочь и переехала в Испанию. Периодически певица у себя в блоге выступала с критикой политики РФ. Однако спустя какое-то время Наталья удалила все компрометирующие посты в "Фейсбук" и заявила о возвращении.

Однако ее выступление на юбилее Маликова вызвало массу вопросов. 55-летняя Наталья вернулась на публику с необычной стрижкой, розовыми волосами и блестящим платье, подчеркивающем стройную фигуру. Многие зрители остались разочарованы не столько внешностью певицы, сколько пением под фонограму.

Раскритиковал выступление звезды 90-х и музыкальный критик Сергей Соседов. "Да, весьма провинциальное зрелище. Фонограмма ужасная, голоса нет совсем, никакой харизмы и динамики в исполнении. И непропорционально слабому пению слишком много жестикуляции и выкрутасов", – цитирует эксперта сайт "Комсомольская правда".

Напомним, певица Ветлицкая ошарашила признанием о дочери.

Как Politeka сообщала, что возвращение Ветлицкой обернулось фиаско, фанаты жестко разнесли звезду: "Денежки закончились..."

Также Politeka писала, звезды показали, как выглядели в школе: никакой пластики и силикона, это же другие люди.



