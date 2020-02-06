Сварка з дочкою сильно похитнула здоров'я 65-річної королеви шансону Любові Успенської

Артистка розповіла на шоу «Андрій Малахов. Прямий ефір», як 30-річна дочка Тетяна Плаксіна звинуватила її в агресії і насиллі і грюкнула дверима. Стресова ситуація настільки сильно вплинула на стан зірки, що у неї піднявся тиск і довелося викликати лікарів, пише "Стархит".

"Таня пішла, її ніхто не тримав. Я не думала, що все так вийде. Ох... Лікарі мені весь час роблять якісь уколи, я втрачала свідомість... Тиск у мене високий був, я перебувала на межі інсульту. Мені довелося найняти приватних детективів, щоб відшукати дочку. А потім, коли вона знайшлася, запитала у неї - навіщо вона це зробила", - поділилася Успенська.

В тому, що з донькою не складаються стосунки, співачка звинувачує чоловіка, бізнесмена, Олександра Плаксіна, з яким вона зібралася розлучатися після 30 років шлюбу. За її словами, він зіпсував Таню грошима, а сам є людиною з "чорною енергетикою".

Успенська зізналася, що чоловік "зруйнував її життя" і що вони постійно лаялися. Також вона розповіла, що вже рік чоловік не живе в Москві, але розлучення їй чомусь не дає, хоч сама артистка виявила бажання припинити відносини.

В даний час донька перебуває вдома разом з матір'ю і вже попросила вибачення у тієї. Дівчина зробила зворушливий пост в особистому блозі: "Дорога мама, прости за дурість. Я на колінах перед тобою до кінця своїх днів. Жалкую про те, що дала волю емоціям у такий складний для нас момент, а непорядні люди цим скористалися..."

З приводу останніх слів Плаксіної, вона має намір судитися з телеканалом НТВ, звинувачуючи телевізійників в тому, що вони насильно змусили її дати скандальне інтерв'ю.

Зазначимо, Плаксіна страждає від депресії, в яку впала після падіння з велосипеда в 2018 році, коли серйозно травмувала щелепу.

«Моя дочка Тетяна дійсно постраждала в аварії. І так, її душевний стан похитнувся, психологічно вона не справляється самостійно з хворобою. Три клініки за нашими плечима не дали належного результату... Я прошу вас припинити руйнувати життя та здоров'я моєї дочки», — підсумувала Успенська.

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