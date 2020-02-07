Українська гімнастка, фіналістка шоу "Танці з зірками-2019" Анна Різатдінова показала своє вміння

Знаменитість продемонструвала шпагат, при цьому вона стояла на одній нозі, Politeka.net.

Зірка витягнулася на носочку, піднявши другу ногу вище голови. Гімнастка схопила ногу однією рукою, а другу поклала на талію (Волочкова так не зможе!). Анна дивилася вперед.

Для занять Різатдінова вибрала чорний костюм з принтом. Топ був короткий і ледь прикривав груди зірки. Примітно, що костюм підкреслив струнку фігуру знаменитості та її пружні частини тіла.

Щоб волосся не заважало гімнастка прибрала їх у пучок.

"В таку погоду 🌨 саме час зайнятися спортом 💪🏼", - підписала знімок Анна.

За чотири години її пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Я як раз з ранку займалася", "Вау! Шикарно!", "Як же це красиво🔥🔥🔥", "Дуже красива", "Моя Аня лампочки міняє)))", "Аня, Ви будете в Києві проводити майстер клас", "Ваууууу❤️❤️😍😍", "Грація!!!!", "Крутиха!!!!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Різатдінова одягла чорну майку, тканина якої натягнулася на пишних грудях зірки. На шиї у гімнастки - чокер з білих перлин.

Анна закинула хвилясте волосся на одну сторону, і нахилила голову до камери.Таке фото вона розмістила в Instagram.

Гімнастка злегка выпятила губи, зробивши їх більш пухліше. Макіяж з акцентом на очі надав образу бездоганності.

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова позувала в оточенні рослин за столиком в одному з токійський магазинів-кафе. На ній чорний костюм в обтяжку, а завершила вона образ чорно-білими кедами.

Волосся Різатдінова поклала хвилями на плечі.

«Як красиво», «Красива, Ганнуся», « Анна, Ви-найа ніжніша весняна квітка», – написали коментатори.

Раніше повідомлялося, що Анна Різатдінова позувала в басейні, а на тлі можна побачити гори і сніг. Можна припустити, що вода з підігрівом, раз навколо лежить сніг. Різатдінова показала себе в одному блискучому купальнику, в якому можна оцінити пишні форми гімнастки.

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