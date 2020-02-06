Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото, пише Politeka.

Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжної Буковеля.

Після артистка здивувала знімком, заявивши тим самим, що повернулася додому, в Київ з сонячних Еміратів, і поділилася новими кадрами. В цей раз ведуча вирішила показати результат завершеного ремонту у власній квартирі.

«# Ремонт # проктСдушой Леся видихає)) (на фото) Ремонт майже закінчений, завдяки Богові і виконробу😆Особливо хочу подякувати дизайнерам інтер'єру 🙏! Хлопці, які робили ремонт, ви знахідка! (Гортає і дивіться) P. S. готуйтеся, скоро будете будувати Замок Lady Le🤣😘 #home #sweethome», – пожартувала Леся під кадрами в Instagram.

Зазначимо, на перших фото Никитюк позувала з домашнім улюбленцем – собачкою Рафчиком, якого вже добре знають шанувальники зірки.

І поки Леся радує кадрами з дому, на фан-акаунтах зірки активно згадують її кращі кадри з відпустки. Одним з таких, на думку користувачів, став знімок, який зірка виставила вночі в розділі Сторі.

Особливу увагу шанувальників привернув кадр в неонової обробці. В якому Леся постала не в звичному образі яскравої блондинки, а з салатовими волоссям. У фан-акаунті Леся можна також помітити питання: "Який колір зірці йде більше?".

Під постом фанати почали міркувати, з яким відтінком Леся б виглядала привабливіше.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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