Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото, пишет Politeka.

Недавно знаменитость похвасталась долгожданным отдыхом в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля.

После артистка удивила снимком, заявив тем самым, что вернулась домой, в Киев из солнечных Эмиратов, и поделилась новыми кадрами. В этот раз ведущая решила показать результат завершенного ремонта в собственной квартире.

«# Ремонт # проктСдушой Леся выдыхает)) (на фото) Ремонт почти закончен, благодаря Богу и прорабу😆Особливо хочу поблагодарить дизайнерам интерьера 🙏! Ребятки, делавшие ремонт, вы находка! (Листает и смотрите) P.S. готовьтесь, скоро будете строить Замок Lady Le🤣😘 #home #sweethome», – пошутила Леся под кадрами в Инстаграм.

Отметим, на первых фото Никитюк позировала с домашним любимцем – собачкой Рафчиком, которого уже хорошо знают поклонники звезды.

И пока Леся радует кадрами из дома, на фан-аккаунтах звезды активно вспоминают ее лучшие кадры из отпуска. Одним из таких, по мнению пользователей, стал снимок, который звезда выставила ночью в разделе Стори.

Особое внимание поклонников привлек кадр в неоновой обработке. В котором Леся предстала не в привычном образе яркой блондинки, а с салатовыми волосами. В фан-аккаунте Леся можно также заметить вопрос: "Какой цвет звезде идет больше?".

Под постом фанаты принялись рассуждать, с каким оттенком Леся бы выглядела привлекательнее.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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