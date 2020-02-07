Зірка показала все, на що здатна

Кілька днів українська співачка Ані Лорак гастролює по містах Росії

Користувачі мережі викладають фото та відео останніх виступів зірки,

Люди активно коментують і лайкають пости. На деяких кадрах видно, як Ані на всі 100% викладається для російської публіки. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця)

Судячи з оприлюднених кадрів Кароліна встигала міняти вбрання. Зокрема, вона з'являлася в блискучому костюмі, а також в одязі з хутряними вставками.

Але найбільшу увагу публіки привернуло відверте червоне плаття з вирізом на спині, фото з ним не опублікував тільки ледачий адміністратор фан-групи зірки.

"Яка фігура ! Очманіти!", "круто", "Незвичайной краси дівчина!!! Просто Божественний Голос!!! 🙏🙏🙏👏👏👏❤️❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Супер клас молодець ❤️❤️удачі ❤️❤️❤️тобі ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "ЯКА КРАСА, ГРАЦІЯ!!!АНІ, ТИ. СУПЕР. !!", "Фігура божественна просто❤️❤️❤️", "Ну, що тут говорити,Кароліна,ідеально,чудово виглядає😍🔥🔥🔥Діва нашої сцени!!!❤️❤️❤️", Красива", "Фігура просто🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍", "Фігура.....просто - клас", "Вона коли-небудь впаде на таких підборах", "💕Фігура супер, супер!!! Красуня!!!", - написали користувачі мережі.

На одному з концертів Ані Лорак побажала публіці виконання мрій і бажань, а також любити і бути коханими, "адже життя таке коротке".

Пост з даними побажанням артистки зібрав понад 7000 переглядів і трохи коментарів.

"Моя Улюблена Кароліна ( Ані) Не Сумуй ! Дуже Скоро Ми Зустрінемося І Заспіваємо Дуетом ПРО НАШУ ВІЧНУ ЛЮБОВ ! ТИ БУДЕШ НАЙЩАСЛИВІШОЮ В СВІТІ !!!", "Сама говорить красиво,а в очах смуток як завжди", "Люблю її)", "Як же вона говорить красиво , і ніжно ,наче мед по серцю потік 😍💋", "Блін всі квитки купили в Челябінську на твій концерт", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ані Лорак показала відеоролик, позуючи на сцені під час шоу-туру "The Best".

Так, артистка представила прем'єру пісні "Я бы летала".

Нагадаємо, Лорак вирішила змінити імідж і вразила новою зовнішністю

А ще Politeka писала, що Лорак засвітилася на відпочинку в недбалому вигляді

Також Politeka повідомляла, що Лорак показала, як розважається вранці в Беверлі Хіллз.