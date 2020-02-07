Звезда показала все, на что способна

Несколько дней украинская певица Ани Лорак гастролирует по городам России

Пользователи сети выкладывают фото и видео последних выступлений звезды,

Люди активно комментируют и лайкают посты. По некоторым кадрам видно, как Ани на все 100% выкладывается для российской публики. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца)

Судя по обнародованным кадрам Каролина успевала менять наряды. В частности, она появлялась в сверкающем костюме, а также в одежде с меховыми вставками.

Но больше всего внимание публики привлекло откровенное красное платье с вырезом на спине, фото с ним не опубликовал только самый ленивый администратор фан-группы звезды.

"Какая фигура ! Обалдеть!", "круто", "Необыкновенной красоты девушка!!! Голос просто Божественный!!! 🙏🙏🙏👏👏👏❤️❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Супер класс молодец ❤️❤️удачи ❤️❤️❤️тебе ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "КАКАЯ КРАСОТА, ГРАЦИЯ!!!АНИ, ТЫ. СУПЕР. !!", "Фигура божественная просто❤️❤️❤️", "Ну, что тут говорить,Каролина,идеально,великолепно выглядит😍🔥🔥🔥Дива нашей сцены!!!❤️❤️❤️", Красивая", "Фигура просто🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍", "Фигура.....просто - класс", "Она когда-нибудь упадёт на таких каблуках", "💕Фигура супер, супер!!! Красотка!!!", - написали пользователи сети.

На одном из концертов Ани Лорак пожелала публике исполнения мечт и желаний, а также любить и быть любимыми, "ведь жизнь так коротка".

Пост с данным пожеланием артистки собрал более 7000 просмотров и немного комментариев.

"Моя Любимая Каролина ( Ани) Не Грусти ! Очень Скоро Мы Встретимся И Споем Дуэтом О НАШЕЙ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ ! ТЫ БУДЕШЬ САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ В МИРЕ !!!", "Сама говорит красиво,а в глазах грусть как всегда", "Люблю её)", "Как же она говорит красиво , и нежно ,как будто мёд по сердцу потек 😍💋", "Блин все билеты купили в Челябинске на твой концерт", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показала видеоролик, позируя на сцене во время шоу-тура "The Best".

Так, артистка представила премьеру песни "Я бы летала".

Напомним, Лорак решила сменить имидж и поразила новой внешностью

А еще Politeka писала, что Лорак засветилась на отдыхе в небрежном виде

Также Politeka сообщала, что Лорак показала, как развлекается утром в Беверли Хиллз.