Відома українська співачка Анна Седокова показала новий образ з двома кісками

Анна в цей раз позувала сидячи за столом. Сєдокова в цей раз прикрила своє тіло тільки топиком. Зате можна легко оцінити ідеальні вигини тіла без неї. Образ співачка доповнила двома кісками, які звисали спереду. На тлі можна побачити дзеркало зі світлом,двері і килим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати відразу почали обговорювати фото:

"Без трусиків", "Молодець", Ви чудово виглядаєте, Ганна", "Яка", "Красуня моя улюблена співачка без понтів", "Нічого дивного...З Насті бере приклад", "Дівчинка", "Я правильно розумію , ти без трусиків виходить", "Яка гарна багатодітна матуся,років 18, не більше. Діти напевно пишаються вами!".

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Анна Сєдокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом.

цього разу артистка вирішила вбити невеликими роликами в розділі Сторі, виблискуючи новою зачіскою і природним виглядом в одному чорному топі. До речі, подібні відео від Ганни останнім часом стали рідкістю, оскільки кілька тижнів зірка активно займалася своїм новим захопленням, всіляко вихваляючись в Інста-Сторі образами в різних спортивних костюмах.

Повідомлялося, що відома українська співачка Анна Сєдокова показала новий образ з довгими косами.

На фото Ганна позує в дивній різнобарвною накидці, джинсах і черевиках. При цьому Седокова зробила собі кілька маленьких кісок і одну велику. На фото співачка сіла. В цей раз знімок був зроблений на підземній парковці. На тлі можна побачити кілька автомобілів.

Нагадаємо, Седокова після смерті сестри свого сина вразила одкровенням

А ще Politeka писала, що Седокова потрапила під гнів мережі, з-за незвичайного костюма

Також Politeka повідомляла, що Сєдокова виявилася на підлозі перед натовпом молодих красенів



