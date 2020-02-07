Чоловік хворої на рак Анастасії Заворотнюк робить все, що в його силах, щоб хоч якось допомогти дружині

Останнім часом з'являється все менше інформації про стан знаменитої російської актриси Анастасії Заворотнюк, якій діагностували рак мозку. Її рідні з самого початку не хотіли пускати в цю історію сторонніх, тому всіляко уникають розмов з журналістами.

Відомо, що останнім часом особливо багато працювати змушений чоловік Заворотнюк, фігурист Петро Чернишов. Очевидно, лікування актриси обходиться недешево. 6 лютого йому виповнюється 49 років. Його привітали друзі та колеги, а тренер Тетяна Тарасова написала зворушливе послання фігуристові в своєму Instagram.

У публікації вона розповіла, як Чернишов намагається допомогти своїй дружині.

«Господи! Дай тобі сили. Я люблю твоє катання. Я люблю твою роботу постановника, можу годинами дивитися, як ти, не шкодуючи себе працюєш, і проходить ніч. Люблю твої людські якості. Особливо зараз, коли ти прагнеш віддати всю силу своєї любові Насті. Ти відмолюєш її і це приголомшливо. Пишаюся тобою, люблю тебе. Знаю тебе тисячу років і ти стаєш краще, душевніше, сильніше. Вітаю і дякую», - написала вона.

В коментарях до посту люди приєднуються до привітань і бажають якнайшвидшого одужання Заворотнюк.

Раніше ми писали про те, що до народження дочки Заворотнюк і Чернишов були навіть на межі розлучення. Все тому, пишуть російські ЗМІ, що актриса, нібито, підозрювала чоловіка-красеня в його зради з колегами. Були підозри небезпідставними – невідомо, однак маса історій про запаморочливої особистому житті Чернишова до Заворотнюк, а також про кар'єрні несподіваних поворотах фігуриста – у мережі з'являються все частіше.

За чутками, в якийсь момент, після неймовірного емоційного початку стосунків, в парі з'явилося непорозуміння і вони навіть опинилися на межі розлучення:

«Настя стала втомлювати Петра ревнощами і якимись докорами. Але вона, як мудра жінка, зробила все, щоб зберегти сім'ю, і прийняла рішення народити дитину, чого б це їй не коштувало. Адже у Петра не було дітей, а він дуже хотів стати батьком», - розповідав журналістам якось один фігуриста. Але народження дочки все поправило, однак незабаром сім'я зіткнулася з бідою стосовно здоров'я і життя Анастасії.

Нагадаємо, чоловіка хворої на рак Заворотнюк підозрюють у романі з колегою, кадри "зради".

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