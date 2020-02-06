Відома українська співачка Надя Дорофєєва і телеведучий Дмитро Комаров відзвітували про кошти, які збирають на допомогу маленькому хлопчикові
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку чоловіки.
«Збір продовжився. Ми глибоко вдячні кожному з вас за чуйність, доброту і чуйність, за кожен цент. Після ефіру до збору ще раз підключився наш друг, дизайнер Андре Тан відправив на рахунок ще 120 000 грн з продажу благодійних новорічних мишок, які були продані на момент ефіру. Завдяки кожному з вас, враховуючи всі попередні пожертви, ми з вами зібрали вже 1 555 000 грн (приблизно 56 000 євро). Ось такий подарунок дитині на день народження (25 січня йому виповнилося я року)», - зазначив він.
Комаров уточнив, що повна вартість оплати лікування Давида становить 87 тисяч євро. При цьому вже знайшлася клініка, яка погодилася допомогти хлопчикові позбавитися від так званої "слонової хвороби". Однак вона працює тільки за умови передоплати.
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«Величезне спасибі всім, хто знайшов час і можливість пожертвувати «чашку кави», щоб допомогти хлопчикові. Ми в одному кроці від чергового дива, щоб подарувати хлопчикові щасливе життя. Після операції лікарі гарантують – він буде жити нормально. В іншому ж випадку тіло продовжить деформуватися і непропорційно зростати (зараз є тільки спотворення обличчя і ноги різного розміру, але це ще можна виправити операціями)», - підкреслив він.
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Привіт, друзі! Минулого тижня наша команда #чашкакофе разом з @nadyadorofeeva проводила прямий ефір, ми розповідали новини нашого 2-річного підопічного Давида Амірова. Нагадаю, у хлопчика синдром Протея, або негласно так звана «слонова хвороба» - коли різні частини тіла, кістки і тканини розростається до неймовірних розмірів, і все це супроводжується появою пухлин. Збір продовжився. Ми глибоко вдячні кожному з вас за чуйність, доброту і чуйність, за кожен цент. Після ефіру до збору ще раз підключився наш друг, дизайнер @andre_tan_official і відправив на рахунок ще 120 000 грн з продажу благодійних новорічних мишок, які були продані на момент ефіру. Завдяки кожному з вас, враховуючи всі попередні пожертви, ми з вами зібрали вже 1 555 000 грн (приблизно 56 000 євро). Ось такий подарунок дитині на день народження (25 січня йому виповнилося я року). Повна сума за всі етапи лікування Давида - 87 000 євро. Нагадаю, ми півроку разом з @bookimed_com шукали клініку, яка візьметься за цей рідкісний випадок. Турецькі лікарі готові прямо зараз починати лікування, але, на жаль, такі закони – клініка працює тільки по передоплаті. Нам не вистачає 31 000 євро. Величезне спасибі всім, хто знайшов час і можливість пожертвувати «чашку кави», щоб допомогти хлопчикові. Ми в одному кроці від чергового дива, щоб подарувати хлопчикові щасливе життя. Після операції лікарі гарантують – він буде жити нормально. В іншому ж випадку тіло продовжить деформуватися і непропорційно зростати (зараз є тільки спотворення обличчя і ноги різного розміру, але це ще можна виправити операціями). В іншому випадку люди з такою хворобою непропорційно доходять до ваги в 200+ кілограмів, ви напевно бачили фільми про таких випадках «слонової хвороби». Спасибі за добро, воно обов'язково повернеться🙏 Реквізити: Монобанк: 5375414109871664 на ім'я Амірова Сабіна (мама) ПриватБанк: 5168745016259985 на ім'я Халиуллов Тимур (тато) PayPal: [email protected] одержувач KorolNatalya (перевірений контакт, обов'язково відмітка «для Давида»
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