Відома українська співачка Надя Дорофєєва і телеведучий Дмитро Комаров відзвітували про кошти, які збирають на допомогу маленькому хлопчикові

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку чоловіки.

«Збір продовжився. Ми глибоко вдячні кожному з вас за чуйність, доброту і чуйність, за кожен цент. Після ефіру до збору ще раз підключився наш друг, дизайнер Андре Тан відправив на рахунок ще 120 000 грн з продажу благодійних новорічних мишок, які були продані на момент ефіру. Завдяки кожному з вас, враховуючи всі попередні пожертви, ми з вами зібрали вже 1 555 000 грн (приблизно 56 000 євро). Ось такий подарунок дитині на день народження (25 січня йому виповнилося я року)», - зазначив він.

Комаров уточнив, що повна вартість оплати лікування Давида становить 87 тисяч євро. При цьому вже знайшлася клініка, яка погодилася допомогти хлопчикові позбавитися від так званої "слонової хвороби". Однак вона працює тільки за умови передоплати.

«Величезне спасибі всім, хто знайшов час і можливість пожертвувати «чашку кави», щоб допомогти хлопчикові. Ми в одному кроці від чергового дива, щоб подарувати хлопчикові щасливе життя. Після операції лікарі гарантують – він буде жити нормально. В іншому ж випадку тіло продовжить деформуватися і непропорційно зростати (зараз є тільки спотворення обличчя і ноги різного розміру, але це ще можна виправити операціями)», - підкреслив він.

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