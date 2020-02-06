Известная украинская певица Надя Дорофеева и телеведущий Дмитрий Комаров отчитались о средствах, которые собирают на помощь маленькому мальчику

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу мужчины.

«Сбор продолжился. Мы глубоко признательны каждому из вас за отзывчивость, доброту и неравнодушие, за каждый цент. После эфира к сбору еще раз подключился наш друг, дизайнер Андрей Тан отправил на счет еще 120 000 грн с продажи благотворительных новогодних мышек, которые были проданы на момент эфира. Благодаря каждому из вас, учитывая все предыдущие пожертвования, мы с вами собрали уже 1 555 000 грн, (примерно 56 000 евро). Вот такой подарок малышу на день рождения (25 января ему исполнилось я года)», - отметил он.

Комаров уточнил, что полная стоимость оплаты лечения Давида составляет 87 тысяч евро. При этом уже нашлась клиника, которая согласилась помочь мальчику избавиться от так называемой "слоновой болезни". Однако она работает только при условии предоплаты.

«Огромное спасибо всем, кто нашёл время и возможность пожертвовать «чашку кофе», чтобы помочь мальчику. Мы в одном шаге от очередного чуда, чтобы подарить мальчику счастливую жизнь. После операции врачи гарантируют – он будет жить нормально. В противном же случае тело продолжит деформироваться и непропорционально расти (сейчас есть только искажение лица и ноги разного размера, но это еще можно исправить операциями)», - подчеркнул он.

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