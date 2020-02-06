Известная украинская певица Надя Дорофеева и телеведущий Дмитрий Комаров отчитались о средствах, которые собирают на помощь маленькому мальчику
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу мужчины.
«Сбор продолжился. Мы глубоко признательны каждому из вас за отзывчивость, доброту и неравнодушие, за каждый цент. После эфира к сбору еще раз подключился наш друг, дизайнер Андрей Тан отправил на счет еще 120 000 грн с продажи благотворительных новогодних мышек, которые были проданы на момент эфира. Благодаря каждому из вас, учитывая все предыдущие пожертвования, мы с вами собрали уже 1 555 000 грн, (примерно 56 000 евро). Вот такой подарок малышу на день рождения (25 января ему исполнилось я года)», - отметил он.
Комаров уточнил, что полная стоимость оплаты лечения Давида составляет 87 тысяч евро. При этом уже нашлась клиника, которая согласилась помочь мальчику избавиться от так называемой "слоновой болезни". Однако она работает только при условии предоплаты.
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«Огромное спасибо всем, кто нашёл время и возможность пожертвовать «чашку кофе», чтобы помочь мальчику. Мы в одном шаге от очередного чуда, чтобы подарить мальчику счастливую жизнь. После операции врачи гарантируют – он будет жить нормально. В противном же случае тело продолжит деформироваться и непропорционально расти (сейчас есть только искажение лица и ноги разного размера, но это еще можно исправить операциями)», - подчеркнул он.
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Привет, друзья! На прошлой неделе наша команда #чашкакофе вместе с @nadyadorofeeva проводила прямой эфир, мы рассказывали новости нашего 2-летнего подопечного Давида Амирова. Напомню, у мальчика синдром Протея, или негласно так называемая «слоновья болезнь» - когда различные части тела, кости и ткани разрастаются до невероятных размеров, и всё это сопровождается появлением опухолей. Сбор продолжился. Мы глубоко признательны каждому из вас за отзывчивость, доброту и неравнодушие, за каждый цент. После эфира к сбору еще раз подключился наш друг, дизайнер @andre_tan_official и отправил на счет еще 120 000 грн с продажи благотворительных новогодних мышек, которые были проданы на момент эфира. Благодаря каждому из вас, учитывая все предыдущие пожертвования, мы с вами собрали уже 1 555 000 грн, (примерно 56 000 евро). Вот такой подарок малышу на день рождения (25 января ему исполнилось я года). Полная сумма за все этапы лечения Давида - 87 000 евро. Напомню, мы полгода вместе с @bookimed_com искали клинику, которая возьмется за этот редчайший случай. Турецкие врачи готовы прямо сейчас начинать лечение, но, увы, таковы законы – клиника работает только по предоплате. Нам не хватает 31 000 евро. Огромное спасибо всем, кто нашёл время и возможность пожертвовать «чашку кофе», чтобы помочь мальчику. Мы в одном шаге от очередного чуда, чтобы подарить мальчику счастливую жизнь. После операции врачи гарантируют – он будет жить нормально. В противном же случае тело продолжит деформироваться и непропорционально расти (сейчас есть только искажение лица и ноги разного размера, но это еще можно исправить операциями). В противном случае люди с такой болезнью непропорционально доходят до веса в 200+ килограммов, вы наверняка видели фильмы о таких случаях «слоновьей болезни». Спасибо за добро, оно обязательно вернется🙏 Реквизиты: Монобанк: 5375414109871664 на имя Амирова Сабина (мама) ПриватБанк: 5168745016259985 на имя Халиуллов Тимур (папа) PayPal: [email protected] получатель KorolNatalya (проверенный контакт, обязательно пометка «для Давида»)
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