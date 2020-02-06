Регіна Тодоренко показала, як розважається на Мальдівах, і зізналася, що захворіла

Популярна українська ведуча після весілля зі співаком Владом Топаловим переїхала до чоловіка в Росію і тепер живе і працює там. Однак прямо зараз Тодоренко вирішила відпочити від сірих буднів, і відправилася з маленьким сином на Мальдіви. Тепер ведуча активно ділиться зі своїми шанувальниками яскравими фотографіями з відпочинку.

Втім, як повідомляє Politeka, відпустка Тодоренко минає не без пригод. Так, у розділі Сторіс вона розповіла про те, що отруїлася. Ведуча пояснила, що до неї на курорт приїхала її сестра, і вона «від радості» з'їла все, що тільки було можна.

Проте, вже пізніше в той же день Тодоренко як ні в чому не бувало поділилася новим фото з пляжу, на якому вона позує з кокосом. Для відпочинку на Мальдівах ведуча вибрала стильний темно-бежевий купальник, який красиво підкреслює її свіжий загар.

«Стандартне бісяче #с*че фото з кокосом», - іронічно підписала знімок Тодоренко.

Її прихильники не могли пройти повз такий кадр. При цьому деякі запитували в коментарях про самопочуття ведучої, а вона відповіла, що їй вже краще.

«Кокосик.. кайфуша», «Дивлюся на ваші історії і заздрю. так хочу на море», «Ви така гарна!», «Ууууууух! Агонь! Бравісімо!», «Ви дуже красива і випромінює тепло», «Фотографія така соковита», «Чуттєво», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Тодоренко розповіла шанувальникам про 24-годинний переліт на відпочинок і похвалилася знімком з сином.

Так, за словами Регіни, вона вирішила долучити сина до постійних поїздок, і він вже може похвалитися значним списком відвіданих країн. Прийшла пора додати туди ще одну - Регіна полетіла з малюком до Індійського океану на Мальдіви.

На сторінці в Instagram вона показала новий кадр, вже прибувши на місце відпочинку і похвалившись видом фігури в купальнику.

Нагадаємо, Тодоренко повернулася з Мальдів і познущалася над росіянами.

Як повідомляла Politeka, Тодоренко без Топалова засвітилася на відпочинку з іншим чоловіком.

Також Politeka писала, що Тодоренко насмішила невдалою позою під час відпочинку.