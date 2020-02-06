Співачка Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, порадувала шанувальників новою відвертою витівкою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Будинки, в шторах, раджу не повторювати. Я такого не очікувала від себе», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Кумейко в напівпрозорому вбранні займається йогою в повітрі, демонструючи ідеальне тіло і розтяжку. Однак, її шанувальники залишилися безмовні – кадр зірка опублікувала в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Анастасія Кумейко, екс-солістка Nikita, а зараз DJ NANA, показала новий образ у себе на сторінці в Instagram
На фото Кумейко позує в довгих чорних чоботях, светрі і шортах. Волосся в цей раз Анастасія розпустила. На тлі можна побачити великий стілець зі спинкою, а з боків сухі рослини. Співачка вирішила відвести погляд від камери в бік.
"Маскуюся під хорошу дівчинку", - підписала коротко пост Кумейко.
Фанати встигли поставити понад 900 лайків і написали кілька коментарів:
"Надовго, Настя?", "Це чудово", "Не треба маскуватися, красуня, ви прекрасні в будь-якому образі,головне що у вас в серці і душі!" "Ти сама гарна дівчинка", "Nana вогонь".
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