В сім'ї 65-річної королеви шансону Любові Успенської події розгортаються з шаленою швидкістю. Не встигла артистка повідомити про возз'єднання з дочкою, як стався новий скандал

30-річна дочка артистки Тетяна Плаксіна нещодавно дала інтерв'ю одному з російських телеканалів, в якому звинуватила матір в агресії і насиллі, мовляв вона мучилася з раннього дитинства. Зізнання дівчини сколихнуло мережу. Успенська заявила, що Таню обманом завели в студію, і що її дитина психічно хвора, тому вона не віддавала собі звіту у своїх словах. Плаксіна подала в суд на телеканал, який компенсував їй шкоду.

З приводу психічного розладу, Таня отримала серйозну травму щелепи, впавши з велосипеда в 2018 році. Після цього дівчина пережила кілька операцій і впала в депресію.

В результаті скандального інтерв'ю, після того, як Плаксіна "вивалила брудну білизну", між матір'ю і дочкою пробігла чорна кішка.

Після чергової зі сварок Плаксіна пішла з дому. Успенській довелося залучати приватних детективів, щоб розшукати і повернути дочку додому.

До речі, мирити жінок спробував телеведучий Андрій Малахов. Побувавши на його шоу Успенська розповіла, як її здоров'я похитнулося після втечі Тані. Медики цілодобово чергували в її домі, так як у артистки сильно підскочив тиск.

Здавалося б, Малахову вдалося повернути мир і спокій в сім'ю, але не зовсім. Начебто вже і Таня попросила прощення у матері, мовляв, її становищем скористалися "нехороші люди" (натякаючи на інтерв'ю) - але потім ситуація кардинально змінилася.

Дочка Успенської знову покинула мати. Але на цей раз не збігала - квитки їй купила сама артистка.

Королева шансону зізналася, що не змогла втримати дочку як не намагалася, і та вирушила в США до батька.

"Так, вона більше не живе в Росії. Вона прийняла таке рішення сама, я утримувати не стала. Сказала: "будь Ласка, їдь в Америку!" Оплатила квитки, вона взяла суму грошей, яку НТВ дав їй за продажну інформацію, і поїхала до папи. Нехай вони будуть щасливі!", - поділилася Успенська.

Співачка пояснила, чому тримала дочку поруч з собою. За її словами, Таня страждала через аварію (отримала не тільки жахливі травми обличчя, але ще й боролася з психозом), а вона хотіла всього лише опікати дочку.

"Тепер у неї є повна свобода. Вона і була — це все брехня, що я їй забороняла робити те, що вона хоче. Я хотіла, щоб одужала і доробила операції, які для неї дуже важливі. Щоб вона знову стала вродливою дівчиною, впевненою в собі. Через це я її тримала біля себе".

На завершення Успенська зізналася, що була б рада, якщо б у Тані вийшло все, що вона задумала. "Дай Бог, щоб вона дійсно довела, що в мені не потребує. Я буду тільки щаслива!"

Нагадаємо, що Успенська підірвала жаркими кадрами: "Розпуста вже набрид".