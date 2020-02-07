Зірка "Танців з зірками" Дмитро Дікусар дав інтерв'ю

Хореограф з'явився в програмі «Зірковий шлях» у рубриці «Кава з перцем» на каналі «Україна», де розповів про згубні звички.

За словами Дмитра, він вживав наркотики.

"Одного разу в моєму житті було місце кокаїну. Це сталося в іншій країні і дуже давно", - розповів Дікусар.

Хореограф зазначив, що нічого не відчув.

Дмитро повідомив, що він син медиків, тому добре розбирається в психотропних препаратах.

"Я розумію, що є наркотики, від яких ви потім не можете відмовитися. Це горе для мільйонів людей по всій планеті. І треба чітко розуміти, що ви робите, навіщо і чому це може бути небезпечно", - повідомив хореограф.

Дмитро Дікусар пригадав, що багато років назад, опинившись на паркеті шоу з Іриною Білик, йому здалося, що все навколо ніби не від світу цього.

Тоді чоловік подумав - все відбувається за рахунок якихось речовин, зокрема кокаїну. Пізніше з'ясувалося – нічого подібного, Ірина Білик просто сама по собі така незвичайна.

Раніше ми писали, що після розлучення з Іриною Білик, Дмитро Дікусар одружився на чемпіонці України з бальних танців Олены Шоптенко.

Причину розпаду і цього шлюбу Дмитро чітко назвати не зміг. За його словами, що, ймовірно, він "не підійшов" Шоптенко, адже обидва дуже різні.

«Може бути, картинка в її голові не збіглася з тим, що вона бачила. Не знаю. Це треба у Оленки запитати. Я любив її страшно сильно», - розповів Дмитро.

Нагадаємо також, що нещодавно Ірина Білик відверто розповіла, в яких стосунках перебуває з колишніми чоловіками.

За словами зірки, у неї хороші стосунки, однак хотілося б комусь помститися, але не впевнена, що у неї це вийде, адже вона "дуже добра людина".

Раніше ми писали, що Ірина Білик відпочивала з чоловіком і дітьми. Вона вдягла помаранчеву в'язану шапку, жовті окуляри і синю пайту з блакитним коміром. Чоловік співачки одягнув джинси, толстовку і жовту шапку, а маленький син на фото у смугастій пайті.

Все сімейство виглядало дуже щасливим. Це не могли не відзначити фанати співачки, які залишили безліч коментарів.