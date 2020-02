View this post on Instagram

Це пісня про жалі. Всі книги про досягнення успіху, шлях до мрії, які я читала, починаються з думки про те, що важливо не шкодувати про минуле, а рухатися вперед. Жалі, думки про помилки автоматично тягнуть тебе назад. Важливо не зациклюватися на них. Переможець не той, хто весь час виграє, а той, хто ніколи не здається! ⠀ Ідея пісні й мелодія прийшли до мене дуже швидко, протягом декількох хвилин. В середині композиції мені захотілося додати хіп-хоп частину - в кращих традиціях Кендрика Ламара, душевну й зі змістом. Я запропонувала написати і виконати її @alyona.alyona.official, оскільки поважаю і люблю її творчість ❤️ ⠀ Посилання на відеокліп шукай у сторіс та у шапці профілю ⬆️ ⠀ #jamala #alyonaalyona #newvideo #жалі