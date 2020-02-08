Джамала презентувала нову песню

Уривок з нового кліпу співачка Джамала опублікувала на своїй сторінці в інстаграм, а також пояснила її зміст. Про це повідомляє Politeka.net (щоб подивитися повне відео, доскрольте сторінку до кінця).

У кліпі знялася також і реперка alyona alyona, яка сама написала частину цієї пісні, а також виконала її частину.

«Це пісня про жалі. Всі книги про досягнення успіху, шлях до мрії, які я читала, починаються з думки про те, що важливо не шкодувати про минуле, а рухатися вперед. Жалі, думки про помилки автоматично тягнуть тебе назад. Важливо не зациклюватися на них. Переможець не той, хто весь час виграє, а той, хто ніколи не здається!», – розповіла співачка Джамала.

Вона додала, що ідея пісні й мелодія прийшли до неї майже миттєво, протягом декількох хвилин.

«В середині композиції мені захотілося додати хіп-хоп частину - в кращих традиціях Кендрика Ламара, душевну й зі змістом. Я запропонувала написати і виконати її alyona alyona, оскільки поважаю і люблю її творчість ❤️», – підсумувала вона.

У коментарях до кліпу шанувальники українських співачок почали захоплюватися словами і музикою.

«Блін, що не пісня, то пушка. Заходить й ця нереально», «Пісня крута», «Я звичайно не слухаю музику в стилі alyona alyona, але це вже друга композиція, яка однозначно буде у мене на повторі. Приголомшлива робота і шикарний дует», «Настільки чуттєву, глибоку, осмислену пісню, від якої мурашки по шкірі і сльози по щоках, доповнює кліп, в якому показано цей стан, коли ти відпускаєш деякі обставини з минулого, які тебе обтяжують. Браво, Джа, @ alyona.alyona.official, це прекрасна робота. Дякую ❤️», «Геніальна співачка !!! Пісня - мурашки по шкірі!», – написали у мережі.

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

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