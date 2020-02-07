Журналісти з'ясували ім'я нової коханки Володимира Остапчука, який зараз переживає гучне розлучення

В інтерв'ю журналістам колишня дружина Остапчука Олена Войченко зізналася, що він пішов з сім'ї до іншої жінки. За словами Олени, причиною їх розлучення не були сварки, як стверджує Остапчук, передає Politeka.net з посиланням на програму «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Скандал навколо розлучення зіркової пари продовжує набирати обертів. Спочатку Олена Войченко розповіла про причини розлучення в програмі «Кава з перцем», після чого Остапчук розповів свою версію розриву на каналі «1+1». Крім цього, шоумен не скупився на слова в Інстаграм.

Відзначимо, що багато знаменитостей засудили Остапчука, заявивши, що він бреше. Його партнерка по «Танцям з зірками» Ілона Гвоздьова назвала його «людиною-гов**м року», а старша дочка Сніжани Єгорової Стася Ровинська під одним з постів написала, що у Остапчука роман з нотаріусом.

«Краще б своїй нотаріуске-юристці сказав, щоб менше хвалилася. Бридко, коли людина себе так веде. Особливо з дітьми!», - написала Ровинська.

Журналісти з'ясували, що мова йде про 33-річну Христину, яка працює нотаріусом. Відзначається, що пара познайомилася ще влітку, під час весілля в Італії. Остапчук був на цьому весіллі ведучим, а дівчина – подружкою нареченої. У соціальних мережах немає їх спільних фото, але їх знімки збігаються: пара одночасно постить фотографії з одного і того ж місця.

«А в середу ввечері практично в один час збіглися їх сторіз в Instagram. Христина і Володимир виклали спочатку майже ідентичні відео з роздягальні одного і того ж заміського комплексу для відпочинку», - зазначили журналісти.

За словами Олени, вона знає цю жінку майже з першого дня, але не хоче коментувати черговий роман колишнього чоловіка. Дівчина додала, що після її визнання телеведучий веде себе агресивно, і навіть погрожує відібрати у неї дітей.

Додамо, що сам Остапчук інформацію про роман з нотаріусом не підтвердив. Представники дівчини від коментарів також відмовилися.

Нагадаємо, що Остапчук після гучного розлучення вперше заговорив про нетрадиційну орієнтацію: "Ми намагалися...".

Раніше Politeka повідомляла, що Остапчук після розлучення знову заговорив про весілля, в мережі істерика: "Це не поведінка мужика".

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