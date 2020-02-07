Гуморист Максим Галкін здивував кадрами з маленькими дітьми - Лізою і Гаррі

Артист разом зі своєю зірковою дружиною Аллою Борисівною Пугачовою, як відомо, є батьками чарівних малят. Артист опублікував відео, де, в своєму роді "змусив" малюків попрацювати. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російського коміка (Щоб додивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так на новому опублікованому відео з, ймовірно, будинку Галкіна і Пугачової їх милі малюки позують в різних речах, а перед тим - розпаковували упаковки з назвою відомого в Росії постачальника послуг і товарів. Малюки красувалися на камеру, а їх зоряний тато за кадром розповідав, що речі фірмові, красиві, якісні і проговорився про знижку для всіх бажаючих, якщо ты назвуть потрібний промокод при купівлі товару згадуваної торгової марки. І сам, мабуть, заробив на рекламі, і діток "підключив", міркують прихильники артиста.

Відзначимо також, що Ліза і Гаррі помітно підорослішали і чудово виглядають в кадрі, більшість підписників Галкіна пише про те, що сімейство - просто супер, деякі не дуже задоволені опублікованими кадрами:

"Речизм"

"Показово"

"Погода у вас, як у казці"

"Прекрасні діти у Вас, Максим"

Раніше ми повідомляли, Галкін ошелешив фанатів постільним відео. Як виявилося, артист брав участь у зйомках ролика, який рекламує матраци. До речі, все дійство відбувалося в їх з Примадонною особняку.

"Від душі посміятися досхочу виспатись - ось два найкращі ліки від будь-якої недуги. З першим у мене все в порядку, а з другим допомогли", - написав Галкін.

Користувачі поспішили залишити свої коментарі:

"Краще така реклама, ніж відстійного шкідливого котячого корму 🤣🤣"

"А реклама презервативів в 100 разів дорожче коштує !) Шутю )"

Нагадаємо, у Ротару перервали мовчання і видали всю правду про Пугачову.

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