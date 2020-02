View this post on Instagram

Гарри и Лиза всегда не против примерить что-то новое. Бренд детской одежды Gulliver @gulliver_wear порадовал нас подарками из весенне-летней коллекции. Очаровательное платье со стильным принтом очень понравилось Лизе. Гарри был рад яркой неоновой жилетке и футболке. Надо отдать должное, все вещи идеально сочетаются между собой. Дети сами легко могут создать стильный образ. Одежда представлена капсулами для детей и подростков от 9 месяцев до 15 лет. Хотите, чтобы у ваших детей были такие же вещи, как у Лизы и Гарри? До 29 февраля по промокоду ГАЛКИН10 вы можете получить скидку 10% на новую весенне-летнюю коллекцию Gulliver. Переходите на @gulliver_wear