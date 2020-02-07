Популярна в Україні співачка Анастасія Каменських показала кадр, на якому вона позує у відвертому вбранні

Українська знаменитість "скаженіла" в компанії подруги - колеги по артистичному цеху, а також фотографа. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.

Дружина репера Потапа продемонструвала в сторіз, як вона виглядала в 2017 році. На кадрі зі студійних зйомок, артистка позувала в темних трусиках, топі, кожушку поверх білизни, а також в чорних панчохах в сіточку і шапці. Її напарниця - в шкіряних ботфортах, кепі і також білизні.

Зазначимо, що у шанувальників зірки сцени та мережі не було можливості прокоментувати публікацію, але раніше вони в коментарях неодноразово заявляли, що Настя не перестає їх дивувати. Часто знаменитість "зловживає макіяжем" і відвертими образами, які передає на своїх фото.

До речі про макіяж, на інших фото Насті, також зі сторіз, вона покрасувалася у водолазці, ефектному міні і шапці. Останню, зірка українського шоу-бізу змінювала в кадрі кілька разів, використовуючи популярний додаток в соцмережі. На обличчі співачки було видно "ядерний" мейк - дуже виразно підведені очі зокрема.

Раніше повідомлялося про те, що українцям трохи набридла зірка - так в коментарях до виступу одного з учасників "Голос країни-10", де Каменських засідає в якості тренера, з'явилися показові фрази з теми, мовляв, «Каменських дуже багато» на українському ТБ, і що Анастасія дуже намагається себе показати і якось виділитися серед зіркових суддів:

«Каменських заспівала кілька пісень іспанською , і вже всі іспанські пісні прям "тема" лол»

«як же Каменських програє Тіні...»

Нагадаємо, Каменських показала, як насправді провела Новий рік

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