Незважаючи на спроби 65-річної російської співачки Любові Успенської налагодити життя 30-річної доньки Тетяни Плаксіної, та принизила мати в черговий раз і подалася шукати щастя за кордоном

Сімейний скандал Успенської не обговорює в мережі хіба що лінивий. А інтерв'ю Плаксіної на одному з телеканалів, в якому дівчина звинуватила матір в агресії і насиллі, тільки ще більше підлило масла у вогонь.

Почалося все з того, що в 2018 році Тетяна отримала серйозну травму обличчя, впавши з велосипеда (були розірвані м'які частини, зламана щелепа, вибиті кілька зубів). Відновлення та операції виявилися складними не тільки в фізичному плані, але й моральному. Дівчина почала страждати від депресії і психозу. Успенська весь цей час намагалися бути поруч, допомагати їй перенести наслідки травми.

Якимось чином Плаксіна опинилася на телебаченні і розповіла про страшні "тортури", які їй нібито довелося перенести в дитинстві і про те, що мати знущається над нею й досі. Заява дівчини викликала справжній переполох. Згодом Плаксіна і Успенська помирилися і подали на телевізійників в суд, що ті, мовляв, скористалися безпорадністю психічно хворої дівчини. Успенська спростувала все, що сказала дочка.

Зрештою Тетяна вирішила покинути матір і вирушила до батька, бізнесмена Олександра Плаксіна, який вже більше року живе в США. Раніше повідомлялося, Успенська поскаржилася на чоловіка-тирана і намірилася з ним розлучитись після 30 років шлюбу.

На захист сім'ї стала бізнесвумен і блогер Вероніка Пуляніна, яка звинуватила співвітчизників в зайвому "смакованні" чужої особистої трагедії.

"Королева шансону, дочка, як дві краплі води, схожа на неї. Обидві красуні, стильні, погляд з поволокою. Картинка. Раптом сталося нещастя. Справді нещастя. І тільки ледачий не засунув свій ніс в цю сім'ю! Телевізійники, майте совість! Що це за знущання над матір'ю? Якщо людина публічна, то можна ось так організувати моральне цькування?".

Пуляніна додала, що батьки завжди люблять своїх спадкоємців, тому намагаються зробити для них все, що в їх силах. Незважаючи на це, діти завжди протестують, їм здається, що їм заважають і шкодять.

Нагадаємо, що Успенська підірвала жаркими кадрами: "Розпуста вже набрид".