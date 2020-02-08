Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна показала себе без макіяжу і в домашньому затишному образі. При цьому в підписі зірка вирішила заінтригувати шанувальників незвичайною заявою:

«Знаю, що це не за правилами инсты! Але через хвилини дві, я піднімуся в небо на своєму літаку і буду шалено пишатися собою і своїми людьми!

Сьогодні був неймовірний день, а завтра будемо ще краще ! Таке сталося!!!!! Але не можу поки що сказати !!! А ще, поки я буду летіти, моя команда знімає круту лукбук нової колекції. Там такі речі!

Я в цілому дуже багато змінила! Обіцяю ставати доступнішими та якіснішими з кожним днем ! Я пишаюся своєю командою ! Пишаюся своєю родиною, яка з кожним днем стає більше!!!!! Всі ! Я злітаю !!!!!!!!! Люблю !!! P. s. І в стаканчику не кава 😂 Є що відзначити 🤗😂❤️», – написала артистка.

Шанувальники тут же прокоментували пост:

«Знову вагітна чи що?🙊», «Я теж зараз в Шереметьєво!!! Анна, де ви??? 😂😂😂», «Заінтригувала...Як нам бути тепер??? Відгадувати?», «Аня,обов'язково куплю твою толстовку! ❤️❤️», «Анна, підкажіть, будь ласка, коли вже буде Ваш великий сольний концерт в Києві?🙏❤️», «Люблю тебе дуже сильно 🤍🤍🤍🤍🤍🤍».

До цього Анна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває на матчі свого коханого. Як нещодавно з'ясувалося, у зірки нове захоплення, причому про нього стало відомо лише після заяви зірки.

Раніше вона не афішувала відносини, враховуючи той факт, що спортсмен молодше Сєдокової і до того ж був одружений.

"Я так хочу, щоб кожен з нас знайшов свій відсутній пазл. Я знайшла свій ❤️ Люблю тебе і нашу божевільну сім'ю @janis.timma 🦹🏼‍♂️👩🏼‍🎤», – наголосила кілька днів тому Ганна під схожим роликом в Instagram.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином