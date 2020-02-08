"Ви не уявляєте, як сильно світ вас любить"

Світ затамував подих в очікуванні продовження культового американського серіалу "Друзі", виходив з 1994 по 2004

Як стало відомо, канал HBO вже готує спеціальний випуск "Друзів". За словами інсайдерів, зіркам ситкому в результаті напружених переговорів з продюсером серіалу Warner Bros. TV, вдалося домовитися про щедрі гонорари. Так, Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Девіду Швиммеру, Метту Леблану і Меттью Перрі заплатять від 3 до 4 мільйонів доларів за роботу.

Про те, що легендарна шістка готується знову зібратися заради "Друзів", чутки ходять давно. Однак, як виявилося, через щільні графіки акторам було непросто возз'єднатися.

І хоч актори "Друзів" прямо не коментують воскресіння серіалу, але це можна зрозуміти за тими крупицями натяків, які вони залишають у своїх соцмережах для відданих фанатів.

Зокрема, Меттью Перрі, який виконав роль Чендлера, встиг обнадіяти у своєму Твіттері: "Великі новини йдуть...".

Користувачі з радістю вчепилися за цей твіт, засипавши зірку питаннями.

"Возз'єднання друзів?"

"Що б це не було, ми пишаємося і радіємо за вас ... ви не уявляєте, як сильно світ вас любить ❤️"

"Боже мій! Будь ласка, скажіть мені, що це дуже довгоочікуване возз'єднання! 💃"

"Як би я не любив возз'єднання, я, чесно кажучи, не бачу, як це буде відбуватися, і навіть якби я це зробив, я можу гарантувати, що буде так багато ненависті і троллінгу, що це просто зруйнує його".

В тому числі популярна шістка останнім часом постить у своїх мікроблогах в Instagram старі фото зі зйомок. Разом з ними ностальгують і мільйони шанувальників.

Втім, раніше зірки скептично ставилися до подібної ідеї. «Я просто не думаю, що це можливо, враховуючи різні кар'єрні шляхи кожного з нас. Я думаю, всі це відчувають: навіщо зв'язуватися з тим, що абсолютно правильним чином закінчилося? Я нічого не хочу робити заради грошей. Це повинно мати творчий зміст. Але ніщо з того, що я чув досі, представлене нам, не має сенсу», — говорив Девід Швіммер ще до всього цього галасу з приводу ситкому.

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