Історія взаємин 65-річної зірки російського шансону Любові Успенської з дочкою Тетяною Плаксіною, продемонстрована телеканалом НТВ, викликала ефект бомби, що розірвалася

Дівчина звинуватила матір у жорстокому поводженні, бо та нібито примусово утримувала її в клініці для душевнохворих, а Любов Успенська, у свою чергу, заявила, що команда програми скористалася нестабільним душевним станом Тетяни заради хайпу, викравши її для зйомок, а на неї саму чинився психологічний тиск, передає Politeka з посиланням на росЗМІ.

Що насправді відбувалося під час запису скандальної програми, розкаже колишня коханка співака Сергія Лазарєва Лєра Кудрявцева у програмі «Зірки зійшлися». За словами співробітників редакції, Тетяна Плаксіна сама звернулася до них за допомогою. Під час ефіру стане відома правда про її діагноз.

Як запевняють редактори шоу, вони покажуть нинішнє життя дівчини, яка вирішила бути з батьком, бізнесменом Олександром Плаксиным, умови, в яких вона зараз перебуває, тощо. Як відомо, після скандалу навколо її імені Тетяна полетіла до батька в США.

У свій час Любов Успенська зізнавалася, що у неї складні стосунки не тільки з єдиною дочкою, але і з чоловіком. 30-річний шлюб пари тріщить по швах, і зараз співачка вирішила розлучитися, оскільки почуття давно пройшли, а з чоловіком вони все життя сварилися і не могли знайти спільну мову.

«Нікому не говорила, але він вже рік не живе в Москві. Він прекрасно знав, що я хочу розлучитися з ним, і домігся того, щоб цього не сталося. Всі роки чоловік шантажував мене і розбещував Таню грошима», – зізналася артистка.

Що ж стосується скандального ефіру на НТВ, то зірка не збирається прощати тієї хвилі скандалів, що обрушилася на неї. За словами адвоката співачки Олександра Бенхіна, вона підготувала 17 судових позовів на адресу телеканалу та має намір відсудити 500 тисяч доларів моральної шкоди.

Нагадаємо, хвору дочку Успенської облили брудом після втечі в США.

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