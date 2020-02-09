Співачка показала, за що її полюбили шанувальники

Українська співачка Слава Камінська, яка є учасницею дуету «Неангели», показала розкішне тіло у відвертому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на опублікованих кадрах Камінська позує в гримерці у відвертій сукні, яке елегантно підкреслює її розкішні форми.

«Хто це у нас така гарна?» - цікавляться у неї.

У відповідь на це зірка вирішила віджартуватись, заявивши: «Я Слава, російська прости*качка», після чого залилася сміхом.

Звернемо увагу, що кадри були опубліковані в Сторіс, тому відреагувати на жарт Камінської її шанувальники не змогли.

Як повідомлялося раніше, співачка і учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео.

Щоб підігріти інтерес до власної персони і свого особистого життя, яка особливо цікава шанувальникам після другого розлучення, артистка представила фото і відео з відпочинку у розділі Сторі.

На кадрах Слава позувала разом з Артемом Івановим, солістом групи "Інь-Ян". І хоча раніше зірка вирішила не перегинати з резонансним постом, трохи згодом вона все ж виклала ще додаткове відео, на якому також позувала в обіймах свого близького друга і товариша, мило притулившись до нього.

Нагадаємо, Камінська опинилася в ліжку і розповіла про свої нічні витівки

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