Українська співачка Слава Камінська відверто розповіла про своє розлучення
Учасниця групи "Неангели" Слава Камінська влітку 2019 року розлучилася з чоловіком пластичним хірургом Едгаром. Минув час і пристрасті потроху вляглися, співачка вирішила зануритися в роботу і багато часу проводить зі своїми дітьми.
Раніше Едгар розповідав в інтерв'ю одному зі ЗМІ, що причиною розлучення стали ревнощі Слави Камінської, а також її любов до пластичних операцій. В інтерв'ю "Світського життя", співачка вирішила назвати свою причину розлучення (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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За її словами вона дійсно ревнувала чоловіка, але на це були причини і серйозні підстави, адже багато з пацієнток намагалися спокусити Едгара.
"Ну звичайно! Коли у тебе добрий чоловік, коли у чоловіка така робота, коли до нього постійно приходять пацієнтки, які іноді не дуже пристойно поводяться, звичайно є місце ревнощам. Я мала на це підстави", – розповіла співачка.
До всього іншого, вона підтвердила, що знає, що деякі пацієнти колишнього чоловіка чіплялися до нього. Крім того, вона прокоментувала заяви Едгара про її надмірне захопленні пластикою. За словами самої співачки, крім ботокса її чоловік не робив з її тілом ніяких маніпуляцій.
Також раніше повідомлялося, що українська співачка Слава Камінська, яка є учасницею дуету "Неангели", показала розкішне тіло у відвертому вбранні.
Так, на опублікованих кадрах Камінська позує в гримерці у відвертій сукні, яке елегантно підкреслює її розкішні форми.
"Хто це у нас така гарна?" - цікавляться у неї.
У відповідь на це зірка вирішила віджартуватись, заявивши: "Я Слава, російська прости*качка", після чого залилася сміхом.
Нагадаємо, Камінська опинилася в ліжку і розповіла про свої нічні витівки
Як ще Politeka писала, що Камінська з «Неангелів» виставила напоказ розкішні форми
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