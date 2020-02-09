Донька Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія помітно подорослішала
Дівчинка показалася публіці в чудовому вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram юної знаменитості.
Дочка короля російської естради покрасувалася в пишному вбранні у свій день народження. Особисті архіви Алли-Вікторії вийшли дуже яскравими - вона позувала в міні-тіарі і суконьці з фатину з "чарівною" паличкою феї у руках.
Як відомо, доньці відомого російського артиста всього вісім, але дівчинка вже має величезний гардероб і безліч яскравих, а місцями - і дорогих нарядів. Фолловери юної знаменитості в коментарях відзначили, що маля живе в розкоші і за манерою подати себе на публіці - дуже схожа на свого зоряного батька:
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"Маленька артистка"
"Красуня"
"Просто чудо"
Нагадаємо також, дочка Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія відзначила свій восьмий день народження. Свято відбулося в стилі улюбленої диснеївської історії дівчинки «Алладін». Захід відвідала і актриса Евеліна Бледанс з сином Семеном:
«…запізнилися… приїхали через дві години після початку торжества». Але це пишне свято не зіпсувало, всі веселилися.
На свято явилось безліч зірок – Ані Лорак з дочкою Софією, Тіматі з донькою Алісою, Яна Рудковська з Сашею Плющенко, Сергій Лазарєв з сином Микитою, Андрій Малахов і багато інших. Але за словами Евеліни Бледанс, проігнорувала захід сама примадонна російської та пострадянської естради Алла Пугачова, за чутками в ЗМІ, Кіркоров дуже чекав на свою колишню дружину на святі у дочки.
До речі, за тими ж чутками в росЗМІ, ім'я Алла-Вікторія для доньки артист обрав не випадково, натякають журналісти на Пугачову.
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