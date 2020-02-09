Російська спортсменка, олімпійська чемпіонка Тетяна Навка показала, як п'є горілку

Відео жінка опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka. Тетяна Навка, одягнена в теплу сукню, підкреслену модною поясною сумкою Louis Vuitton, стоїть на вулиці біля самовара, зробленого з льоду. На імпровізованому столі налиті стопки горілки, а також лежить закуска. Навка тримає в руках чарку горілки та шматочок сала.

«Дорогі друзі, всім бажаю здоров'я. Тому що горілочка і сало..Що може бути прекрасніше на свіжому повітрі», - зазначила Навка.

Після цього зірка фігурного катання з'їдає сало і відпиває горілку.

Так як у сторіз немає можливості коментувати відео, шанувальники не змогли залишити свою думку з приводу такої сміливої витівки спортсменки.

Зазначимо, що днями Тетяна Навка опублікувала фото зі своїми подругами Світланою Бондарчук і Ольгою Слуцкер. На фото Навка і Бондарчук схилилися на груди Слуцкер і спробували торкнутися її руками.

«Жіноча дружба, вона така... Без заздрості, а з гумором!», - написала Навка.

В коментарях до посту зазначили, що такі жарти не підходять дружині прес-секретаря президента Росії.

«Таня жартуйте так дома, не забувайте Ваш чоловік Пєсков, прес секретар Президента Росії», - написав анонімний користувач.

Інший користувач зазначив, що Слуцкер на фото виглядає не дуже, а з боку Тетяни негарно виставляти такі фото: «Не дуже то виглядає Ольга Слуцкер..себе б ви в такому вигляді не виставляли б напевно».

Але шанувальники спортсменки жарт оцінили.

«Приколістки», «Веселі красуні», «Смішні», «Ох дівчата!!! Такі красиві, молоді!!! Дружні!», «Лише б прес-секретарю подобалося!», - пишуть фоловери.

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