Андрію Данилку прийшлося відповісти на пікантне питання

Популярний український співак і композитор Андрій Данилко, який виступає у сценічному образі Вєрки Сердючки, не оминув питання щодо стилю. Він нарешті пояснив, чому не виходить з дому без головного вбрання.

Як відомо, 8 лютого в Україні стартував перший півфінал Національного відбору Євробачення-2020. Шоу прикувало увагу тисяч українців, адже в результаті голосування суддів та глядачів визначиться ім'я вокаліста, який представлятиме державу в Амстердамі, на головному пісенному конкурсі року.

Цього разу крісла суддів посіли Тіна Кароль, Віталій Дроздов та Андрій Данилко, який став традиційним експертом на шоу Нацвідбору.

Він постійно з’являється перед камерами у незмінній кепці та чорній сорочці чи кофті. У прямому ефірі артист пояснив, чому його стиль залишається незмінним.

«Як людина завжди зайнята, у мене багато цих шапок. Це "спецовка". Ви ж не говорите лікарю, чому він завжди в білому. Мені так зручно. Вже навіть говорять: "Чому ти одягнувся як Данилко"», – зазначив співак.

Нагадаємо, що український артист, композитор Андрій Данилко, відомий образом Вєрки Сердючки, розповів, що думає з приводу заборони виступати в Україні зіркам, які давали концерти в Росії. За словами артиста, він «ніяк» не ставиться до ініціативи щодо заборони артистам, які виступали в Росії, брати участь у Національному відборі. Він підкреслив, що йому не цікава політика конкурсу щодо Росії.

«До цього вирішіть, скануйте, придумайте закони, у чому виступати, що говорити, що співати, які аналізи – це перевірте все, а ми оцінимо виключно пісню», - заявив Данилко. Сам він давно не виступає в Росії. Говорить – не запрошують.

«Концерти Вєрки Сердючки в Росії зняті з 2014 року. Її вже й не запрошують, знають, що не поїде Сердючка», - зізнається Данилко.

Також ми писали, що виконавця Андрія Данилко застукали за пікантним моментом під час відпочинку з актрисою Інною Білоконь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки. Так, на першому знімку пара п'є алкоголь на терасі ресторану. На інших знімках пара цілується і демонструє язик на камеру.

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