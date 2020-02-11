Зірка "95 Кварталу", співачка Марта Адамчук з'явилася в чорній сукні з відкритою спиною

Зірка часто публікує фото в таких нарядах і у всіх них виглядає чудово, пише Politeka.net.

Так, деякий тому Марта позувала, стоячи спиною до фотографа. Вид ззаду, звичайно, вражає. Оголена спина приваблювала погляд, до того ж через всю спину йшли дві чорні лямки, які тягнулися до переду плаття. На плечі Адамчук - дещо схоже на кінчик великого чорного банта.

Низ сукні обтягнув пружні форми співачки, а також підкреслив тонку талію.

Марта підняла голову і прибрала волосся за вушко, відкривши красиву сережку з великим каменем. Дівчина посміхнулася: "Просто королева".

"Мріючи побачити Париж ♥", - підписала знімок Мрата.

За 10 годин пост зібрав понад 500 лайків і трохи коментарів.

"як же я кайфую від твого голосу ❤️🙌🏾❤️", - написала одна з користувачів мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук одягла сукню з відкритою спиною без ліфчика. Дівчина продемонструвала голу частину тіла, трохи обернувшись до фотографа. Її розкішний образ завершили масивні блискучі сережки, які торкалися її плечей.

Адамчук широко посміхалася. На ній була червона помада, це єдине, що виділялося в макіяжі.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук вразила зовнішністю. Зірка опублікувала студійне фото, на якому позує в білій блузі з оригінальними рукавами, надягнутої на чорну майку, чорних довгих рукавичках, чорних брюках і зелених босоніжках.

Образ доповнює світло-рожева перука, що закриває практично половину обличчя дівчини.

У цілому образ виглядає сміливо, зухвало і дуже стильно.

Нагадаємо, Марта Адамчук позувала в чорно-білому пальті, спідниці і кофті з сіточки, крізь яку можна легко побачити спідню білизну.

Акторка доповнила образ елегантною укладкою. На тлі можна побачити інших людей, але вони були розмиті фокусом.

Фанати встигли поставити майже 300 лайків і написати кілька коментарів.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук позувала в білому топі з великим вирізом.

Незважаючи на те, що фото некольорове, все ж видно яскравий макіяж зірки "Жіночого кварталу".

Нагадаємо, красуня з "Кварталу 95" вбила новим сміливим чином: "Щоб мало не здалося"

Як повідомляла Politeka, зірка "Квартал 95" розбурхала пікантним чином в весільному платті: "Третій раз за рік!"

Також Politeka писала, що зірка «Квартал 95» потрясла ідеальним тілом без білизни: «Вааау, чарівна»