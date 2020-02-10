Російський співак Валерій Меладзе з'явився на обкладинці журналу з доньками
Всі три дівчини не дуже, але все ж дуже схожі на свого зоряного батька. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію в Instagram.
Так на новому опублікованому фото виконавець і брат відомого продюсера й автора багатьох хітів Костянтина Меладзе Валерій, позує з дочками Інгою, Сонею і Аріною.
Артист з'явився на фото в класичному пальто і водолазці, дівчата - також у верхньому одязі, але більш яскравому, ніж у їхнього батька: бордовому, жовтому та синьому вбранні. Валерій на фото суворо дивиться в об'єктив і стоїть перед дівчатами, а ті - вишикувалися за батьком.
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Нагадаємо, з матір'ю дівчаток, Іриною Меладзе, яка родом із Зеленодольська, Україна, Меладзе розлучився. Вони були у шлюбі з 1998 до 2014 рік. Їх старшій дочці Інзі, як відомо, 29 років, середня за віком - Соня 20 років, і молодша Аріна, дівчині шістнадцять.
У житті, примітно, дівчата виглядають ще більш яскраво, ніж постали на опублікованій обкладинці.
Інга з чоловіком
Софія з батьком
Аріна на відпочинку
Архівне фото родини
У артиста також є син від Альбіни Джанабаєвої. Його звуть Лука і йому 5 років.
Нагадаємо також, нещодавно Альбіна Джанабаєва - мати хлопчика - продемонструвала новий ефектний образ.
Артистка позувала в чудовому вбранні і під руку з коханим Валерієм Меладзе.
На новому фото пара, незважаючи на чутки в російських ЗМІ, зокрема, про їх розрив, красується разом. Новий знімок став для фанатів повною несподіванкою.
Нагадаємо також, нещодавно Альбіна Джанабаєва постала в лосинах, і спортивному топі, а також з зібраними волоссям. Жінка з далекого ракурсу показала, як володіє своїм тілом.
На гумових канатах, артистка "виверталася" як завгодно і взагалі показала, на думку багатьох її фанів, "чудеса гнучкості", не всі, правда, поділяють таку оптимістичну думку - були й такі серед фоловерів артистки, які вирішили, що Альбіна не гнучка взагалі.
"Не сидимо на місці, і навіть не стоїмо", - написала співачка.
Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.
Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.
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