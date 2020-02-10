Артист позировал в строгом наряде и показал, самое дорогое, что у него есть

Российский певец Валерий Меладзе появился на обложке журнала с дочерьми

Все три девушки не очень, но все же похожи на своего звездного отца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию Instagram.

Так на новом опубликованном фото исполнитель и брат известного продюссера и автора многих хитов Константина Меладзе Валерий, позирует с дочерьми Ингой, Соней и Ариной.

Артист предстал на фото в классическом пальто и водолазке, девочки - также в верхней одежде, но более яркой чем у их отца: бордовом, желтом и синем нарядах. Валерий на фото строго смотрит в объектив и стоит перед девочками, а те - выстроились за отцом.

Напомним, с матерью девочек, Ириной Меладзе, которая родом из Зеленодольска, Украина, Меладзе развелся. Они были в браке с 1998 до 2014 год. Их старшей дочери Инге, как известно, 29 лет, средняя по возрасту - Соня 20 лет, и младшая Арина, девушке шестнадцать.

В жизни, примечательно, девушки выглядят еще более ярко, чем предстали на опубликованной обложке.

Инга с супругом

Софья с отцом

Арина на отдыхе

Архивное фото семьи

У артиста также есть сын от Альбины Джанабаевой. Его зовут Лука и ему 5 лет.

Напомним также, недавно Альбина Джанабаева - мать мальчика - продемонстрировала новый эффектный образ.

Артистка позировала в эффектном наряде и под руку с возлюбленным Валерием Меладзе.

На новом фото пара, несмотря на слухи в российских СМИ в частности, об их расставании, красуется вместе. Новый снимок стал для фанатов полной неожиданностью.

Напомним также, ранее Альбина Джанабаева предстала в лосинах, и спортивном топе, а также с собранными волосами. Женщина с дальнего ракурса показала, как владеет своим телом.

На резиновых канатах, артистка "выворачивалась" как угодно и вообще показала, по мнению многих ее фанов, "чудеса гибкости", не все, правда, разделяют такое оптимистическое мнение - были и такие среди фолловеров артистки, которые решили, что Альбина не гибкая вообще.

"Не сидим на месте, и даже не стоим", - написала певица.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

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