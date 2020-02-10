Артистка покрасувалася з облягаючій майці і не тільки....

Російська співачка Наташа Корольова позувала перед камерою біля дзеркала:

Як передає Politeka.net, артистка поділилася особистими кадрами з професійної фотозйомки в своєму Instagram.

На кадрах, які явно пройшли через профретушування видно, як Корольова милується своїм відображенням в дзеркалі, при цьому погладжуючи своє обличчя пензликом для наненсения макіяжу.

На співачці була майка на тоненьких брительках пісочного або, швидше, тілесного відтінку, а також срібляста накидка. Волосся артистці уклали просто і стильно.

Відзначимо також, що Корольова і її фотограф вдалися до невеликих "хитрощів" - загальновідомий факт, що дзеркало дещо "перекручує" зовнішність при фотографуванні, таким чином, вихідне зображення, коли модель дивиться в дзеркало, виходить більш "свіжим". Тобто, "молодий вид", як зазначили фолловери Королевої на знімках, це заслуга у тому числі і такого професійного прийому.

Крім іншого, фани зірки відзначили, що такій "зовнішності, як у неї можуть позаздрити навіть 18 дівчата", разом з тим і про те, що на її обличчі, все ж, видно явні вікові зміни, а також про жіночність і пишний бюст виконавиці.

Раніше ми повідомляли, що чоловік Наташі Тарзан збентежив мережу, показавши себе в дивному сірому костюмі, який тісно обтягнув його накачане тіло. Справа в тому, що уважні користувачі помітили схожість наряду Глушкоаі костюму співачки Лоліти Мілявської, в якому вона в минулому році з'явилася на сцені.

"У Лоліти костюмчик позичили? ))))"; "Лоліткіни калготки"; "Майстер маскування) я прийняла вас за статую, не відразу розглянула😁", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що роздягнений Тарзан без сорому показав, як пощастило Наташі Корольовій: "Самець!".

Також Politeka писала, що безсоромна Корольова вивалила напоказ свої принади в ліжку: "Справжня запальничка".

А ще Politeka повідомляла, що у мережу злили розпусне фото Корольової в ліжку: "почервонів навіть Тарзан".