Артистка покрасовалась с облегающей майке и не только....

Российская певица Наташа Королева позировала перед камерой у зеркала

Как передает Politeka.net, артистка поделилась личными кадрами с профессиональной фотосъемки в своем Instagram.

На кадрах, которые явно прошли через профретушь видно, как Королева любуется своим откражанием в зеркале, при этом поглаживая свое лицо кисточкой для наненсения макияжа.

На певице была майка на тоненьких брительках песочного или, скорее, телесного оттенка, а также серебристая накидка. Волосы артистке уложили просто и стильно.

Отметим также, что Королева и ее фотограф прибегли к некой "хитрости" - общеизвестный факт, что зеркало искажает внешность при фотографировании, таким образом, итоговое изображение, когда модель смотрит в зеркало, получается более "свежим". То есть, "молодой вид", как отметили фолловеры Королевой на снимках, это заслуга в том числе и такого профессионального приема.

Помимо прочего, фаны звезды отметили, что такой "внешности, как у нее могут позавидовать даже 18 девушки", вместе с тем и о том, что на ее лице, все же, видны явные возрастные изменения, а также о женственности и пышном бюсте исполнительницы.

Ранее мы сообщали, что супруг Наташи Тарзан обескуражил сеть, показав себя в странном сером костюме, которые тесно обтянул его накачанное тело. Дело в том, что внимательные пользователи заметили сходство наряда Глушко и костюма певицы Лолиты Милявской, в котором она в прошлом году появилась на сцене.

"У Лолиты костюмчик одолжили? ))))"; "Лолиткины калготки"; "Мастер маскировки) я приняла вас за статую, не сразу рассмотрела😁", - писали в комментариях.

Напомним, что раздетый Тарзан без стыда показал, как повезло Наташе Королевой: "Самец!".

Также Politeka писала, что бесстыжая Королева вывалила напоказ свои прелести в постели: "Настоящая зажигалка".

А еще Politeka сообщала, что в сеть слили развратное фото Королевой в кровати: "покраснел даже Тарзан".