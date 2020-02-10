Син Філіпа Кіркорова Мартін помітно подорослішав

Хлопчик показав в мережі свій портретний знімок, а також, як йому відпочивалося з сестрою. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram юної знаменитості.

Син короля російської естради покрасувався у вечірньому костюмчику, а також в спортивному - на відпочинку з сестричкою в США.

На першому знімку чітко видно обличчя хлопчиська, якому всього сім років, погляд у нього, як зазначили фани в мережі, "дорослий". Фолловери відзначають також, що "хлопчик давно виріс" у маленького "красеня" і про те, що Мартін буде "серцеїдом", коли стане зовсім дорослим.

Крім того, шанувальники Кіркорова зазначили, що Мартін дуже схожий на свого зоряного батька.

На іншому ж фото з відпочинку, Мартін й Алла-Вікторія, якій вісім, позували, ймовірно в парку розваг ввечері - малеча, судячи з фото, гарненько повеселилася.

Нагадаємо також, перший чоловік Пугачової Філіп Кіркоров став відомим в 1988 році.

Тоді вийшов його кліп на пісню «Кармен». Кіркоров за минулий час зумів зберегти своє обличчя і сьогодні, у свої 52 роки виглядає дуже добре. Не виключено, що Кіркоров користується послугами косметологів.

А раніше дочка Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія покрасувалася в пишному вбранні на свій день народження. Особисті архіви Алли-Вікторії вийшли дуже яскравими - вона позувала в міні-тіарі і суконьці з фатину з "чарівною" паличкою феї у руках.

Як відомо, доньці відомого російського артиста всього вісім, але дівчинка вже має величезний гардероб і безліч яскравих, а місцями - і дорогих нарядів. Фолловери юної знаменитості в коментарях відзначили, що маля живе в розкоші і за манерою подати себе на публіці - дуже схожа на свого зоряного батька:

"Маленька артистка"

"Красуня"

"Просто чудо"

Нагадаємо, страшна біда сталася в родині нареченої Кіркорова Успенської, навіть Лобода не стрималася.

Як повідомляла Politeka, фаворитка Кіркорова похвалилася апетитними формами в чорних панчохах.

Також Politeka писала, що 8-річна дочка Кіркорова вбила «дорослим» виглядом.