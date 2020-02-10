Сын Филиппа Киркорова Мартин заметно повзрослел

Мальчик показал в сети свой портретный снимок, а также, как ему отдыхалосьс сестрой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram юной знаменитости.

Сын короля российской эстрады покрасовался в вечернем костюмчике, а также в спортивном - на отдыхе с сестренкой в США.

На первом снимке отчетливо видно лицо мальчонки, которому всего семь лет, взгляд у него, как отметили фаны в сети, "взрослый". Фолловеры отмечают также, что "мальчик давно вырос" в настоящего маленького "красавчика" и о том, что Мартин будет "сердцеедом", когда станет совсем взрослым.

Кроме того, поклонники Киркорова отметили, что Мартин очень похож на своего звездного отца.

На другом же фото с отдыха, Мартин и Алла-Виктория, которой восемь, позировали, вероятно в парке развлечений вечером - ребятня, судя по фото, хорошенько повеселилась.

Напомним также, первый муж Пугачевой Филипп Киркоров стал известным в 1988 году.

Тогда вышел его клип на песню «Кармен». Киркоров за прошедшее время сумел сохранить свое лицо и сегодня, в свои 52 года выглядит очень хорошо. Не исключено, что Киркоров пользуется услугами косметологов.

А ранее дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория покрасовалась в пышном наряде в свой день рождения. Личные архивы Аллы-Виктории получились очень яркими - она позировала в мини-тиаре и платьице из фатина с "волшебной" палочкой феи в руках.

Как известно, дочери известного российского артиста всего восемь, но девочка уже имеет большущий гардероб и множество ярких, а местами - и дорогостоящих нарядов. Фолловеры юной знаменитости в комментариях отметили, что малышка живет в роскоши и по манере преподнести себя публике - уже очень похожа на своего звездного отца:

"Маленькая актриса"

"Красавица"

"Прелесть просто"

Напомним, страшная беда случилась в семье невесты Киркорова Успенской, даже Лобода не сдержалась.

Как сообщала Politeka, фаворитка Киркорова похвасталась аппетитными формами в черных чулках.

Также Politeka писала, что 8-летняя дочь Киркорова сразила «взрослым» видом.