В українських ЗМІ мало уваги звернули на те, що один з легендарних Оскарів отримала киянка Олена Андрейчева

Андрейчева і Керол Дайсингер отримали золоту статуетку за найкращий документальний короткометражний фільм з довгою назвою :"Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка) / Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)".

На фото з нагородження добре помітно, що Андрейчева ледь не плаче від щастя разом з Оскаром в руках. Втім, вона швидко взяла себе в руки і почала просто радіти успіху.

Також можна помітити, що статуетка не така вже легка, Олені доводиться тримати його не без зусиль.

У картині розповідається історія дівчаток зі столиці Афганістану Кабула, які навчаються жити звичайним життям поза релігійних стереотипів. Вони вчаться, катаються на скейтборді і грають.

Фільм має гострий соціальний підтекст, оскільки в Афганістані існують суворі релігійні правила для дівчат. Так, їм заборонено займатися спортом. До вигнання Талібів дівчата також не могли здобувати освіту.

Олена Андрейчева народилася в Києві, проте проживає у Лондоні. Дівчина знімає документальні фільми з 2006 року.

На сторінки Олени в соціальній мережі користувачі залишили безліч захоплених відгуків про її роботу.

"Величезні величезні вітання", "Просто дивовижна! Вітаємо!", "Це фантастика! Вітаємо!", "Вау! Мої вітання! Він величезний!".

