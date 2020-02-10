Российский певец Филипп Киркоров посетил церемонию награждения премией «Оскар» в США

Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

Киркоров появился на церемонии в компании телеведущей и бизнес-вумен Алисы Бартовой-Лобановой. Они похвастались именными приглашениями на церемонию, отметив, что будут присутствовать на самом крутом мероприятии в мире.

Как стало ясно со слов Лобановой, на Оскар ее пригласил Киркоров. Это был его подарок. Пара красовалась на красной дорожке и делала селфи на фоне Оскара и гостей мероприятия.

Судя по сториз певца он был очень рад побывать на таком мероприятии, его восторгу не было предела. Киркоров несколько раз хвалился своим билетом, показывал, кто находится рядом с ним, отмечал на своих сториз голливудских звезд. По роликам видно, что Киркоров буквально следил за звездами и хвастался тем, что стоит рядом с ними на расстоянии вытянутой руки. Он отмечал на своих видео Элтона Джона, Тома Хенкса, Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта. С последним он даже сделал селфи. Он также снимал артистов, которые давали интервью журналистам.

После церемонии награждения Киркоров со своей спутницей отправился на вечеринку, где были почти все оскароносные актеры.

Интересно, что именные приглашения не так просто получить. Вероятнее всего, Киркоров воспользовался связями в Лос-Анджелесе. На остальные мероприятия попасть немного проще, купив билет. На церемонии Киркоров появился в костюме Dolce&Gabbana.

«У нас тоже когда-нибудь будет Оскар», - отметил поп-король российской эстрады в конце вечера.

Кстати, Киркоров не первый раз появляется в компании Алисы Бартовой. В СМИ даже начали приписывать им роман.

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