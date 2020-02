В украинских СМИ мало внимания обратили на то, что один из легендарных Оскаров получила киевлянка Елена Андрейчева

Андрейчева и Кэрол Дайсингер получили золотую статуэтку за лучший документальный короткометражный фильм с длинным названием :"Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка) / Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl)".

На фото с награждения хорошо заметно, что Андрейчева едва не плачет от счастья вместе с Оскаром в руках. Впрочем, она быстро взяла в себя в руки и принялась просто радоваться успеху.

Также можно заметить, что статуэтка не такая уже легкая, Елене приходится держать его не без усилий.

В картине рассказывается история девочек из столицы Афганистана Кабула, которые учатся жить обычной жизнью вне религиозных стереотипов. Они учатся, катаются на скейтбордах и играют.

Фильм имеет острый социальный подтекст, поскольку в Афганистане существуют строгие религиозные правила для девушек. Так, им запрещено заниматься спортом. До изгнания Талибов девушки также не могли получать образование.

Елена Андрейчева родилась в Киеве, однако проживает в Лондоне. Девушка снимает документальные фильмы с 2006 года.

На страницы Елены в социальной сети пользователи оставили множество восторженных отзывов о ее работе.

"Огромные огромные поздравления", "Просто удивительная! Поздравляем!", "Это фантастика! Поздравляем!", "Вау! Мои поздравления! Он огромный!".

