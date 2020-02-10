Популярна українська співачка MARUV здивувала суворим і водночас відвертим образом в нижній білизні
Артистка Анна Корсун, більше відома під своїм сценічним псевдонімом MARUV, любить дивувати шанувальників зухвалими образами і відвертими фотосетами.
Цей раз не став винятком. Як повідомляє Politeka, в розділі Сторіс свого Instagram співачка поділилася новим спокусливим фото.
На чорно-білому знімку MARUV позує в строгому костюмі і стильному капелюсі. При цьому пікантності її образу додає те, що під розстебнутим піджаком зірки немає нічого крім тонкого мереживного ліфчика.
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Фатальний образ MARUV доповнює яскравий макіяж і важкі прикраси.
На жаль, шанувальники зірки не змогли прокоментувати знімок, адже в розділі Сторіс відсутня така можливість.
До цього ми писали про те, що MARUV на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.
В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя. Цей раз не став винятком.
Після завершення відпочинку в Дубаї артистка взялася за роботу, про що активно сповіщає в розділі Сторі Instagram.
Однак, не обходиться і без курйозних кадрів – приміром, кілька годин тому зірка здивувала пікантним видом з колегою. На одних фото вони позували разом, кажучи в камеру. На інших – зірка спокусливо схилилася над артистом в масці. Одягнена Ганна в темні колготки, коротке плаття і взуття темного відтінку на тонкому каблуці.
Оскільки кадри Анна представила в спеціальному розділі в Instagram, шанувальники не змогли їх прокоментувати.
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