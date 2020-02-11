Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалившись своїм новим виступом і тренуванням.

Проте безліч гнівних слів на її адресу змусили артистку призупинити активність недоброзичливців і піти на крайній захід. На додаток, на її сторінці з'явилося ще і відео, в якому вона заявила, що приховає коментарі, щоб позбутися зла на свою адресу, хоча іноді і ігнорує власну заборону і відновлює доступ.

В цей раз балерина похвалилася перетворенням, а в підписі розповіла про невеликому пригоді, пов'язаних з її оновленим стилем:

«Салон Краси на будинок😉 Прекрасне проведення часу поспектакля в Вороновское з улюбленими друзями з Пітера .😊 Залишилися тут в комплексі мого друга Олександра "Ясенки" Настуся привезла цілий салон на дому😂 для мене. Приїду з візитом в березні😉».

Ось що відповіли користувачі: «Настуся, коли шпагат?», «Що п'єте ?», «Господи яка е**утая заборонити давно пора😰», «Брудні нігті, три волосина уперегедроленные в мотлох! Чим хвалиться? Алкоголь робить свою справу 👍👍👍», «Навіщо показувати свої недоліки.. Жах..», «Від хвостиків і від обертань хіба псуються волосся? 🤦🏻‍♀️», «Мізки заодно полікуй😁».

Варто відзначити, хоча зірка дотримується правил здорового харчування, як сама раніше розповіла, це мало допомагає її зовнішнього вигляду:

«Я фанат свіжої зеленої їжі і натуральних продуктів! В мою продуктовий кошик входять овочі і багато зелені: Айсберг, Романо, Селера, цибуля Порей, базилік. Обов'язково білки, які я їм вигляді курячого філе, перепелиних і курячих яєц. Молочку я майже не вживаю, але пару шматочків благородного сиру, завжди присутні в моєму раціоні», – расскзаала Анастасія.

До речі, останні знімки зірки стали тому подтвержеднием - артистка виглядала втомленою і зовсім не такий, як без макіяжу, яким часто хвалиться.

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