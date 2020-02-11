Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram
Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.
Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалившись своїм новим образом.
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Здавалося б, фолловери зірки вже повинні були звикнути до її недоречним, а іноді і зовсім – зухвалих витівок, однак жінка систематично продовжує дивувати всіх. При чому, частіше всього, «сюрпризи» досить неприємні.
Цей раз не став винятком – у своєму апрофиле в Instagram знаменитість вирішила виставити знімки на яких видно, як вона насолоджується без одягу відпочинком в парній лазні. Варто відзначити, що в одному зі своїх попередніх постів жінка відзначала, що є реальною фанаткою російської лазні.
«Просто чудово я відпочила після вистави (вже третього за тиждень) в Вороновское. У комплексі я не вперше і дуже люблю це місце. Виспалася в затишному дерев'яному будиночку на свіжому повітрі 😊🙏
А лазня-просто шедевр! Я так люблю російську баню!🙏 До речі, після мого першого відвідування цієї лазні після її відкриття, господар комплексу Олександр подарував мені авторську баню в моєму будинку (повну обробку з липи з балетними фігурками і деталями).😊 Ну і звичайно, мій фірмовий шпагат став граціозним і струнким мірилом і цієї теплої атмосфери», – наголосила під новими знімками Анастасія, завбачливо приховавши коментарі.
Раніше ми також писали, що безліч гнівних слів на її адресу змусили артистку призупинити активність недоброзичливців і піти на крайній захід. На додаток, на її сторінці з'явилося ще і відео, в якому вона заявила, що приховає коментарі, щоб позбутися зла на свою адресу, хоча іноді і ігнорує власну заборону і відновлює доступ.
Нещодавно телеведуча похвалилася перетворенням, а в підписі розповіла про невеликому пригоді, пов'язаних з її оновленим стилем:
«Салон Краси на будинок😉 Прекрасне проведення часу поспектакля в Вороновское з улюбленими друзями з Пітера .😊 Залишилися тут в комплексі мого друга Олександра "Ясенки" Настуся привезла цілий салон на дому😂 для мене. Приїду з візитом в березні😉».
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