Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

цього разу Даша показала, як розважається на відпочинку. Зазначимо, зірка нещодавно вирушила у відпустку разом з близькими друзями і активно ділиться звідти новими фото і відео. При цьому не забуває зірка і про архівні кадри з відпочинку. Приміром, зроблених серед гір і льодовиків Ісландії.

Так, цього разу Даша представила серію фото, на якому позувала в прозорій білизні серед льодовиків Ісландії.

"Всіма правдами і неправдами ми дісталися до льодовика... Три мрійника. Звичайно, Ісландія – те заповітне, яке не можна довго тримати в собі, інакше страхи, сумніви і новорічні корпоративи вкрадуть на частини!" – прокоментувала зірка серію жарких знімків.

«Мені не холодно. Тому що саме в таких місцях, відчувається , що я жива) Що я сильна, і дуже ціную все, що у мене є сьогодні... Ось, що мене гріє. Спасибі вам», – також прокоментувала свою поїздку зірка.

При цьому вона зазначила, що її нові фото було її давньою мрією, вона давно хотіла відвідати Ісландію.

Щоб підтримувати себе в ідеальній формі, зірка не тільки часто відвідує косметолога, але ще й дбає про свою шкіру сама.

«Протягом багатьох років стандарт став для мене звичкою: очищення, зволоження і догляд. Людині, яка цілодобово має макіяж важливо, щоб домашній догляд був дієвим і якісним. У мене хороший домашній догляд. Після тривалого стилю з коротким волоссям цього вистачає. Вибираю шампуні і маски для щоденного використання. Я переконана, що будь-який догляд за волоссям і шкірою починається зсередини», – зазначала раніше у своєму інтерв'ю Даша.

Так, на сторінці зірки артистка показала себе в одному халаті і з патчами на очах, нагадуючи про улюбленому догляді за шкірою.

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