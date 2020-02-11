Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

В этот раз Даша показала, как развлекается на отдыхе. Отметим, звезда недавно отправилась в отпуск вместе с близкими друзьями и активно делится оттуда новыми фото и видео. При этом не забывает звезда и об архивных кадрах из отдыха. К примеру, сделанных среди гор и ледников Исландии.

Так, в этот раз Даша представила серию фото, на котором позировала в прозрачном белье среди ледников Исландии.

"Всеми правдами и неправдами мы добрались до ледника... Три мечтателя. Конечно, Исландия – то заветное, которое нельзя долго держать в себе, иначе страхи, сомнения и новогодние корпоративы украдут на части!" – прокомментировала звезда серию жарких снимков.

«Мне не холодно. Потому что именно в таких местах, чувствуется , что я живая) Что я сильная, и очень ценю все, что у меня есть сегодня... Вот, что меня греет. Спасибо вам», – также прокомментировала свою поездку звезда.

При этом она отметила, что ее новые фото были ее давней мечтой, она давно хотела посетить Исландию.

Чтобы поддерживать себя в идеальной форме, звезда не только часто посещает косметолога, но еще и заботится о своей коже сама.

«На протяжении многих лет стандарт стал для меня привычкой: очищение, увлажнение и уход. Человеку, который сутками носит макияж важно, чтобы домашний уход был действенным и качественным. У меня хороший домашний уход. После длительного стиля с короткими волосами этого хватает. Выбираю шампуни и маски для ежедневного использования. Я убеждена, что любой уход за волосами и кожей начинается изнутри», – отмечала ранее в своем интервью Даша.

Так, на странице звезды артистка показала себя в одном халате и с патчами на глазах, напоминая о любимом уходе за кожей.

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