Ведуча шоу "Х-фактор" Даша Трегубова опублікувала фото в купальниках

Кілька годин тому зірка "Х-фактор" порадувала своїх шанувальників Instagram, пише Politeka.net. Красуня опублікувала кілька фото в купальниках та інших не менш відвертих вбраннях.

Зірка з'явилася на першому знімку в чорному купальнику з завязочками. Краплі води потрапили на її тіло. Даша зігнулась і показала свій животик і ідеальну талію.

У цьому ж купальні красуня позувала на шезлонке. Вона одягла шорти і розстебнула їх, додавши образу певної пікантності.

На інших фото дівчина позувала в відрядному купальнику з вирізами, які оголили її талію і тіло в районі грудей. Завершують її образ темні окуляри. Даша закинулав волосся набік і витягла ніжку. Виглядає вона просто чудово.

Далі красуня з'явилася в довгому сарафані з глибоким декольте. Ведуча "Х-фактора" виглядала в ньому скромно і в той же час дуже гаряче.

На наступному знімку Трегубова позувала в яскравому бікіні і капелюшку. Форми телеведучої стоять окремих компліментів.

"Два тижні тому повернулася з Балі. Залишився джетлаг і трохи засмаги. Загалом, забирайте мене назад, набридла мені ця зима😝", - підписала знімки Дарина.

Пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Даша шикарна фігура💪💪", "Другий купальник 👍", "І мене забирайте! 🌷", "оо балі шрі ланка мега круто😻", "Зваблива Даша", "Урааа!😍А говорили кокосів до літа не буде.🔥😂", "Фотка супер😍", "Дуже круте фото", "Красуня🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Якщо я з вами, хоча б на тиждень 😉😀", "Два тижні тому повернулася з Тая і досі не можу відпустити😭❤️🌴", "Вогник🔥🔥🔥", "Дашенька , Ві веліколепни навіть з невелікою засмагою.... 🙌👏🔥❤️", "Даша я вас не бачив,ви шалено красива дівчина,у вас класна фігура🔥🔥👏👏❤️❤️", "Червоний купальник заліковий 👍👍розумниця, красуня 🌹🌹🌹", "Суперова!!!👏👏👏", "Так виглядають клариссинки, черниці Ордену святої Клари, коли потрапляють на острів Балі", "Класна", - написали користувачі мережі.

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