Дочку Любові Успенської Тетяна Плаксіна оселилася у родичів в США, де відчуває себе нормально

Про це пише Starhit

Ось уже кілька днів 30-річна Тетяна Плаксіна знаходиться в США і вже вийшла на зв'язок з фанами в соцмережі. Дівчина поки відмовляється коментувати непрості стосунки з мамою і скандал в ЗМІ.

Напередодні дочка Успенської опублікувала відео з коротким і дещо дивним монологом (для перегляду відео дочитайте до кінця). Після перегляду багатьом здалося, що дівчина перебуває в неадекватному стані через прийом заборонених речовин.

На відео дівчина дивно посміхається і махає головою в різні боки. Мова дівчата теж виглядає дещо дивною, вона робить тривалі паузи і пустилася в міркування про диявола. Судячи з усього, події відбуваються в кафе.

«Я вас дуже сильно люблю, прям сильно. Але поки що не готова коментувати те, що відбувається в силу того, що воно ще не переварилось. І, можливо, диявол сам виконав своє знищення. Якщо диявол — це технології, то саме вражаюче, що саме через телефон ми знайдемо вихід один до одного», - говорила Плаксіна.

Видання Starhit навіть припустило, що дівчина може перебувати під речовинами.

Раніше ми розповідали про те, що донька Любові Успенської заявила, що її нібито насильно відправили на лікування в Іспанію і Таїланд, де в неї відібрали мобільні телефони і вона не могла нікому подзвонити.

«Я була абсолютно чиста. А ще до цього помістили в Сербії в психлікарню. Закололи заспокійливими ліками. У мене місячні зупинилися. Я була як овоч. Не могла з ліжка встати», — йшлося в анонсі програми, який був показаний на ростб.

У шоковому стані перебуває і сама Любов Успенська, яка відкинула всі звинувачення у знущанні над дочкою.

"Я шокована... Мене просто обливають брудом, а мою дочку виставляють посміховиськом і бомжихою! Ця дівчинка завжди була і є для мене людиною тонкою чутливою, талановитою... А на екрані я побачила... не свою дочку. Ніколи б не подумала, що вона може таке говорити", - обурюється королева шансону.

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