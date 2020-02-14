77-річну російську телеведучу Ангеліну Вовк та її 52-річного залицяльника Михайла Куніцина помітили в РАЦСі

Вовк, яка не так давно неприємно висловилася про співачку Софію Ротару, опублікувала відео з будівлі для одружень, пише Рoliteka.net.

На кадрах видно, як Ангеліну біля московського Грибоєдовського РАЦСу зустрічає молодий коханець з квітами. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Вовк розповіла, що багато років тому вона оформляла шлюб саме в цьому РАЦСі. Телеведуча та її обранець побажали всім молодятам щастя. Однак пара так і не уточнила мети свого візиту.

«Моя душа тріпоче. Це дійсно знакове місце в Москві», - зауважила Ангеліна.

В пості вона написала, що вік ніяк не захищає від любові, але при цьому любов омолоджує душу і робить світ яскравішим.

"Найчарівніші, найкращі речі в світі неможливо відчути почути або побачити — їх можна відчути тільки серцем...", - написала зірка.

За 17 годин пост зібрав понад 11 тисяч лайків, а коментарі до нього знаменитість відключила.

Зазначимо, в грудні минулого року Ангеліна Вовк розповіла, що залицяльник зробив їй пропозицію, а щодо весілля вона розмірковує.

Примітно, що пару часто бачать разом на різних заходах. Обидва діляться кадрами в Instagram.

Зокрема, у підписі до відео, зробленому на дні народження Ангеліни, Куніцин назвав її "гаряче улюбленою" і "прекрасним ангелом".

Відомо, що телеведуча була одружена двічі. Перший шлюб тривав 16 років, а другий - 13. Дітей у зірки немає.

Нагадаємо, Ангеліна Вовк неприємно висловилася про українську співачку Софію Ротару. Остання, після довгої відсутності, повернулася в Росію і виступила на "Пісні року".

Вок не витримала і заявила, що якщо Ротару погано ставиться до Росії, то не поверталася б туди. Крім того, телеведуча звинуватила зірку в меркантильності, адже нібито Софія Михайлівна приїхала в РФ за грошима.

"Я розумію, артист - поза політикою. Але, якщо ти дійсно поза політикою, тоді не підтримуй армію, яка воює з нашою країною", - заявляла Вовк, додавши, що ні за що не піде на концерт Ротару.

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