77-річну російську телеведучу Ангеліну Вовк та її 52-річного залицяльника Михайла Куніцина помітили в РАЦСі

Вовк, яка не так давно неприємно висловилася про співачку Софію Ротару, опублікувала відео з будівлі для одружень, пише Рoliteka.net.

На кадрах видно, як Ангеліну біля московського Грибоєдовського РАЦСу зустрічає молодий коханець з квітами. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

Вовк розповіла, що багато років тому вона оформляла шлюб саме в цьому РАЦСі. Телеведуча та її обранець побажали всім молодятам щастя. Однак пара так і не уточнила мети свого візиту. 

«Моя душа тріпоче. Це дійсно знакове місце в Москві», - зауважила Ангеліна. 

В пості вона написала, що вік ніяк не захищає від любові, але при цьому любов омолоджує душу і робить світ яскравішим. 

"Найчарівніші, найкращі речі в світі неможливо відчути почути або побачити — їх можна відчути тільки серцем...", - написала зірка. 

За 17 годин пост зібрав понад 11 тисяч лайків, а коментарі до нього знаменитість відключила. 

Зазначимо, в грудні минулого року Ангеліна Вовк розповіла, що залицяльник зробив їй пропозицію, а щодо весілля вона розмірковує. 

Примітно, що пару часто бачать разом на різних заходах. Обидва діляться кадрами в Instagram.

Зокрема, у підписі до відео, зробленому на дні народження Ангеліни, Куніцин назвав її "гаряче улюбленою" і "прекрасним ангелом".

Відомо, що телеведуча була одружена двічі. Перший шлюб тривав 16 років, а другий - 13. Дітей у зірки немає.

Нагадаємо, Ангеліна Вовк неприємно висловилася про українську співачку Софію Ротару. Остання, після довгої відсутності, повернулася в Росію і виступила на "Пісні року". 

софія ротару

Вок не витримала і заявила, що якщо Ротару погано ставиться до Росії, то не поверталася б туди. Крім того, телеведуча звинуватила зірку в меркантильності, адже нібито Софія Михайлівна приїхала в РФ за грошима. 

"Я розумію, артист - поза політикою. Але, якщо ти дійсно поза політикою, тоді не підтримуй армію, яка воює з нашою країною", - заявляла  Вовк, додавши, що ні за що не піде на концерт Ротару.

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Самые прекрасные, самые лучшие вещи в мире невозможно ощутить услышать или увидеть — их можно почувствовать только сердцем... Возраст не защищает от любви. Но любовь помогает не стареть — она омолаживает душу, делает мир ярче...##любовь #отношения #красота #знакомства #14февраля #семья #счастье #душа #романтика #дружба #надежда #общение #love #деньсвятоговалентина #одиночество #поцелуй #двое #флирт #игра #расставанье #встречи#жизнь #подарок #деньвлюбленных #россия

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Нагадаємо, спливла правда, чому Софія Ротару повертається в Росію

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