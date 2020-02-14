Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників несподіваною зникненням з усіх соціальних мереж

Перед самим настанням Нового року артистка вирішила не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу, повідомляє Politeka.

Як відомо, не так давно зірки української групи «Неангели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів. А через кілька днів припинила оновлювати контент в соцмережах, залишивши шанувальників у подиві.

Так, а цього разу зірка представила серію кадрів, похвалившись пружними формами і природним виглядом під час відпочинку. У розділі Інстаграм співачка виставила кілька збірок в єдиному стилі, показавши тим самим новий і яскравий купальник з відпочинку.

В цей раз дівчина вибрала для зйомки відрядний купальник яскравого блакитного кольору з принтом лимона посередині. Купальник ідеально сів на струнку фігуру артистки, виділивши її струнку талію.

До речі, ці знімки були зроблені під час поїздки зірки на Мальдывы, яку вона не тільки не афішувала, але і не розповідала про неї до самого повернення з відпустки. Нові кадри були представлені в розділі Сторі з особистими позначками зірки.

Також Віка зважилася показати перші кадри зі зйомок досить відомої передачі.

На представлених кадрах зірка виглядала досить позитивно і щасливо, артистка була в гірчичного кольору плаття, а доповнила свій образ звичайної укладанням і хусткою з кольоровим принтом на шиї.

«Зйомки для нового формату дуже відомої телепередачі 😍 Дивіться вже в березні ✨ на каналі @stbua 👈🏼 Я вже дуже чекаю😊❤️ (На небі вже брезжилась зорька, і в ресторані помітно темніло, а Вікторія Петрівна все ще не вмовкала😂😂😂))))). P. S: З таким макіяжем і укладанням готова ходити вічно😃! Спасибі», – пише Вікторія під новим постом. Шанувальники в свою чергу не залишилися байдужі і написали безліч коментарів.

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