Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников неожиданной пропажей из всех социальных сетей

Перед самым наступлением Нового года артистка решила не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа, сообщает Politeka.

Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам. А спустя несколько дней прекратила обновлять контент в соцсетях, оставив поклонников в недоумении.

Так, а в этот раз звезда представила серию кадров, похваставшись упругими формами и естественным видом во время отдыха. В разделе Инстагрампевица выставила несколько подборок в едином стиле, показав тем самым новый и яркий купальник с отдыха.

В этот раз девушка выбрала для съемки сдельный купальник яркого голубого цвета с принтом лимона посередине. Купальник идеально сел на стройную фигуру артистки, выделив ее стройную талию.

К слову, данные снимки были сделаны во время поездки звезды на Мальдывы, которую она не только не афишировала, но и не рассказывала о ней до самого возвращения с отпуска. Новые кадры были представлены в разделе Стори с личными пометками звезды.

Также Вика решилась показать первые кадры со съемок довольно известной передачи.

На представленных кадрах звезда выглядела довольно позитивно и счастливо, артистка была в горчичного цвета платье, а дополнила свой образ обычной укладкой и платком с цветным принтом на шее.

«Съёмки для нового формата очень известной телепередачи 😍 Смотрите уже в марте ✨ на канале @stbua 👈🏼 Я уже очень жду😊❤️ (На небе уже брезжилась зорька, и в ресторане заметно темнело, а Виктория Петровна все еще не умолкала😂😂😂))))). P.S: С таким макияжем и укладкой готова ходить вечно😃! Спасибо», – пишет Виктория под новым постом. Поклонники в свою очередь равнодушны не остались и написали множество комментариев.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

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